রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় কিয়েভে নিহত ৪

ইউক্রেনে ব্যাপক ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। এতে কমপক্ষে চারজন নিহত হয়েছে। রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) ভোর পর্যন্ত সবচেয়ে চালানো এসব হামলায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিয়েভ। ইউক্রেনের রাজধানীতে গত মাসে বিমান হামলার পর প্রথম বড় ধরনের বোমাবর্ষণ এটি। মার্কিন বার্তা সংস্থা এপি এ খবর জানিয়েছে।
কিয়েভ সিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের প্রধান তিমুর টকাচেঙ্কো টেলিগ্রামের মাধ্যমে হতাহতের তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, হামলায় ১০ জন আহত হয়েছে। এদের মধ্যে ১২ বছর বয়সি এক মেয়েও রয়েছে। শহরের কেন্দ্রীয় এলাকার কাছে বিস্ফোরণ থেকে ঘন কালো ধোঁয়া উঠতে দেখা গেছে।
ইউক্রেনের বিমানবাহিনী জানিয়েছে, রাশিয়া মোট ৫৯৫টি বিস্ফোরক ড্রোন ও ছদ্ম ড্রোন এবং ৪৮টি ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়েছে। এর মধ্যে ইউক্রেনের বিমান প্রতিরক্ষা ৫৬৬টি ড্রোন ও ৪৫টি ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে।
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, কিয়েভের বাইরে হামলার লক্ষ্য ছিল জাপোরিজিয়া, খমেলনিটস্কি, সুমি, মিকোলাইভ, চেরনিহিভ এবং ওডেসা অঞ্চল। জেলেনস্কি এক্সে দেওয়া পোস্টে লিখেছেন, দেশজুড়ে রুশ হামলায় কমপক্ষে ৪০ জন আহত হয়েছে।
জেলেনস্কি লিখেছেন, এই ঘৃণ্য হামলা জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন সপ্তাহের শেষের দিকে ঘটেছে। এ থেকে রাশিয়ার প্রকৃত অবস্থান বোঝা যাচ্ছে। মস্কো লড়াই চালিয়ে যেতে ও হত্যা করতে চায়। বিশ্বের উচিত রাশিয়াকে আরও চাপে রাখা।
ইউক্রেনের অভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, আহতের সংখ্যা বেড়ে ৭০-এ দাঁড়িয়েছে এবং ১০০টিরও বেশি নাগরিক স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
জাপোরিজিয়ার আঞ্চলিক প্রধান ইভান ফেডোরভ জানান, ওই অঞ্চলে আহত ২৭ জনের মধ্যে তিনজন শিশু রয়েছে। রাজধানীতে ২০টিরও বেশি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
এদিকে শুক্রবার ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জে.ডি. ভ্যান্স জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে টোমাহক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র বিক্রির বিষয়ে বিবেচনা করছে।
আগে রেকর্ড করা ওই সাক্ষাৎকারে ভ্যান্স আরও বলেন ভ্যান্স বলেছেন, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের টোমাহক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের চাহিদা প্রশাসন পর্যালোচনা করছে। তবে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন প্রেসিডেন্ট।