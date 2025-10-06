X
সোমবার, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
২১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘পেরিফেরাল ইমিউন টলারেন্স’ আবিষ্কারে চিকিৎসায় নোবেল পেলেন ৩ বিজ্ঞানী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:২২আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:২২
এই তিন বিজ্ঞানীর আবিষ্কার শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ভারসাম্য বোঝার নতুন পথ উন্মোচন করেছে। ছবি: রয়টার্স

২০২৫ সালের চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিন বিজ্ঞানী। তারা হলেন, মেরি ব্রাঙ্কো, ফ্রেড রামসডেল ও শিমন সাকাগুচি। ‘পেরিফেরাল ইমিউন টলারেন্স’ সংক্রান্ত তাদের যুগান্তকারী আবিষ্কারের স্বীকৃতিস্বরূপ সোমবার এই পুরস্কার ঘোষণা করে সুইডেনের ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

নোবেল কমিটির বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই তিন বিজ্ঞানীর আবিষ্কার শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ভারসাম্য বোঝার নতুন পথ উন্মোচন করেছে। এর ফলে ক্যানসার ও অটোইমিউন রোগের চিকিৎসায় নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলেছে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তরা পাবেন ১ কোটি ১০ লাখ সুইডিশ ক্রোনা (প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ মার্কিন ডলার) অর্থমূল্য ও একটি স্বর্ণপদক। ১০ ডিসেম্বর আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যুবার্ষিকীতে সুইডেনের রাজা তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেবেন।

আবিষ্কারের তাৎপর্য তুলে ধরে নোবেল কমিটি বলেছে, ‘পেরিফেরাল ইমিউন টলারেন্স’ ইমিউন সিস্টেমের এমন একটি প্রক্রিয়া যা শরীরকে নিজের কোষের বিরুদ্ধে অকারণে প্রতিক্রিয়া জানাতে বাধা দেয়। এই প্রক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটলে সৃষ্টি হয় বিভিন্ন অটোইমিউন রোগ। তিন বিজ্ঞানীর কাজ এই জটিল প্রক্রিয়ার মৌলিক রহস্য উন্মোচন করেছে।

নোবেল পুরস্কারের সূচনা হয় ১৯০১ সালে আলফ্রেড নোবেলের ইচ্ছাপত্র অনুযায়ী। ডিনামাইট আবিষ্কারক নোবেল তার বিপুল সম্পদ উৎসর্গ করেছিলেন মানবতার কল্যাণে বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শান্তিক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কার প্রদানের জন্য। পরে সংযোজিত হয় অর্থনীতির পুরস্কার, যা অর্থায়ন করে সুইডেনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিক্সব্যাংক।

প্রতিবছর বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ কমিটি পুরস্কার বিজয়ীদের নির্বাচন করে। চিকিৎসা, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, সাহিত্য ও অর্থনীতির পুরস্কার স্টকহোমে প্রদান করা হয়। কেবল শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় নরওয়ের রাজধানী অসলোতে। যা সুইডেন-নরওয়ের ঐতিহাসিক রাজনৈতিক সম্পর্কের প্রতিফলন।

গত বছর চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পান মার্কিন বিজ্ঞানী ভিক্টর অ্যামব্রোস ও গ্যারি রুভকুন। তারা ‘মাইক্রোআরএনএ’ আবিষ্কারের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছিলেন কীভাবে বহুকোষী প্রাণীর কোষগুলো বিশেষায়িত হয় এবং জীবনচক্র নিয়ন্ত্রণ করে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে জয়ীদের নাম ঘোষণার মাধ্যমে প্রতিবছরের নোবেল পুরস্কারের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। এর পর পর্যায়ক্রমে ঘোষণা করা হয় পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, সাহিত্য, শান্তি ও অর্থনীতিতে পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম।

এক শতাব্দীরও বেশি সময় পেরিয়ে নোবেল পুরস্কার আজও বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি হিসেবে বিবেচিত। প্রতি বছর ১০ ডিসেম্বর রাজপরিবারের উপস্থিতিতে আয়োজিত হয় নোবেল পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান ও নৈশভোজ। যা মানব সভ্যতার জ্ঞান, বিজ্ঞান ও শান্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের এক অনন্য ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে।

 

/এএ/
বিষয়:
ইউরোপচিকিৎসানোবেলসুইডেনবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
নিয়োগের ২৬ দিন পর পদত্যাগ করলেন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনাকে ফেরতের অনুরোধ যাচাই করছে ভারত: বিক্রম মিশ্রি
গাজায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় মধ্যস্থতাকারীদের দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান ট্রাম্পের
সর্বশেষ খবর
ভারতে আটক বাংলাদেশিকে ফেরত দিলো বিএসএফ
ভারতে আটক বাংলাদেশিকে ফেরত দিলো বিএসএফ
‘এআই-ভিত্তিক অপপ্রচার ও গুজব মোকাবিলাই বড় চ্যালেঞ্জ’
ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিদের সঙ্গে ইসির সংলাপ‘এআই-ভিত্তিক অপপ্রচার ও গুজব মোকাবিলাই বড় চ্যালেঞ্জ’
ভিসা নিয়ে যা জানালো ফিলিপাইন দূতাবাস
ভিসা নিয়ে যা জানালো ফিলিপাইন দূতাবাস
বগুড়ায় আ.লীগ নেতাকে ছিনিয়ে নেওয়ার মামলায় গ্রেফতার ২১, পুরুষশূন্য গ্রাম
বগুড়ায় আ.লীগ নেতাকে ছিনিয়ে নেওয়ার মামলায় গ্রেফতার ২১, পুরুষশূন্য গ্রাম
সর্বাধিক পঠিত
শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ১১০ ধারা প্রয়োগ করা হবে: ঢাকা জেলা প্রশাসক
শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ১১০ ধারা প্রয়োগ করা হবে: ঢাকা জেলা প্রশাসক
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া বাড়লো ৫০০, প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া বাড়লো ৫০০, প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক
বেসরকারি শিক্ষকদের বাড়িভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব অর্থ বিভাগে
বেসরকারি শিক্ষকদের বাড়িভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব অর্থ বিভাগে
এক সপ্তাহের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটবে: চিফ প্রসিকিউটর
এক সপ্তাহের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটবে: চিফ প্রসিকিউটর
উপদেষ্টা আসছেন বলে চলছে অস্থায়ী সংস্কার, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে তীব্র যানজট
উপদেষ্টা আসছেন বলে চলছে অস্থায়ী সংস্কার, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে তীব্র যানজট
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media