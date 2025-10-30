X
শুক্রবার, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
১৪ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

পোকরোভস্ক রক্ষায় প্রতিরক্ষা জোরদার করলো ইউক্রেন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
৩০ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:২৪আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:২৪
রাশিয়া মূলত পদাতিক বাহিনীর মাধ্যমে পোকরোভস্কে আক্রমণ চালাচ্ছে। ছবি: রয়টার্স

রাশিয়ার হামলা বেড়ে যাওয়ায় পূর্বাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ শহর পোকরোভস্কে প্রতিরক্ষা জোরদার করছে ইউক্রেন। বৃহস্পতিবার সেনাপ্রধান ওলেক্সান্দার সিরস্কি জানান, সরবরাহ ও উদ্ধারপথ সুরক্ষিত রাখা এবং শহরে প্রবেশ করা রুশ পদাতিক বাহিনীকে নির্মূল করাই এখন মূল লক্ষ্য। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

সিরস্কি জানান, তিনি নিজে পোকরোভস্কে গিয়ে সেনাদের সঙ্গে দেখা করেছেন। প্রায় চার বছর ধরে চলা রুশ আগ্রাসনের মধ্যেও ইউক্রেনীয় বাহিনী শহরটির নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি রুশ দাবি নাকচ করে বলেন, ইউক্রেনীয় সেনারা কোনোভাবেই শহরে আটকা পড়েনি।

টেলিগ্রামে দেওয়া বার্তায় সিরস্কি বলেন, শত্রুপক্ষ সরাসরি যুদ্ধ এড়িয়ে শহরের ভেতর আশ্রয় নিচ্ছে ও অবস্থান বদল করছে। তাদের শনাক্ত করে ধ্বংস করাই এখন আমাদের প্রধান কাজ।

রাশিয়া ডনেস্ক অঞ্চলের এই শহরটির দিকে এক বছরের বেশি সময় ধরে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে এবং দক্ষিণের কয়েকটি ছোট গ্রাম দখলে নিয়েছে। গত রবিবার ইউক্রেনের জেনারেল স্টাফ জানায়, অন্তত ২০০ রুশ সেনা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে পোকরোভস্কে প্রবেশ করেছে, যেখানে ক্ষুদ্র অস্ত্রযুদ্ধ চলছে।

সিরস্কি বলেন, ইউক্রেন শহরটির প্রতিরক্ষা স্থিতিশীলতা বাড়াতে কাজ করছে এবং সরবরাহ ও উদ্ধারপথ সুরক্ষিত রেখে লজিস্টিকস ব্যবস্থায় উন্নতি আনতে চায়। আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার হলো সেনাদের জীবন রক্ষা।

অঞ্চলে মোতায়েন ইউক্রেনের ৭ম র‍্যাপিড রেসপন্স কর্পস জানিয়েছে, রাশিয়ার এফপিভি ড্রোনের কারণে সরবরাহ ব্যবস্থায় জটিলতা তৈরি হয়েছে, তবে তা এখনও কার্যকর রয়েছে।

ইউনিটটি আরও জানায়, রাশিয়া মূলত পদাতিক বাহিনীর মাধ্যমে পোকরোভস্কে আক্রমণ চালাচ্ছে, তবে মিরনোহরাদ শহরের দিকে (প্রায় ছয় কিলোমিটার দূরে) অগ্রসর হতে সাঁজোয়া যানও ব্যবহার করছে।

পোকরোভস্ক দীর্ঘদিন ধরে ডনেস্ক ফ্রন্টে ইউক্রেনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লজিস্টিকস কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত। শহরটি হারালে পূর্ব ইউক্রেনের সামরিক সরবরাহপথ গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

/এএ/
বিষয়:
রাশিয়াইউক্রেনরাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যা কি জার্মানি দেখতে পায় না, মের্ৎসকে এরদোয়ানের প্রশ্ন
মুম্বাইয়ে জিম্মি দশার অবসান: পুলিশের গুলিতে নিহত যুবক, ১৭ শিশু উদ্ধার
নতুন পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীন
সর্বশেষ খবর
ইন্দোনেশিয়ার আলোচিত ভৌতিক সিনেমা বাংলাদেশে
এ সপ্তাহের সিনেমাইন্দোনেশিয়ার আলোচিত ভৌতিক সিনেমা বাংলাদেশে
বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে কৌশলী চীন
বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে কৌশলী চীন
সারা দেশে সেনা অভিযানে ৭ দিনে আটক ১৪৯
সারা দেশে সেনা অভিযানে ৭ দিনে আটক ১৪৯
‘ডিসেম্বর-জানুয়ারির মধ্যে হবে ভোটকেন্দ্রের অবকাঠামো, দুর্গম এলাকায় হেলিপ্যাড’
‘ডিসেম্বর-জানুয়ারির মধ্যে হবে ভোটকেন্দ্রের অবকাঠামো, দুর্গম এলাকায় হেলিপ্যাড’
সর্বাধিক পঠিত
বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো বিএনপির সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মিলনকে
বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো বিএনপির সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মিলনকে
অনলাইনে রিটার্ন দাখিলের সময় বাড়লো
অনলাইনে রিটার্ন দাখিলের সময় বাড়লো
সাভার সিটি করপোরেশন ঘোষণা, খুশির সঙ্গে আছে শঙ্কা
সাভার সিটি করপোরেশন ঘোষণা, খুশির সঙ্গে আছে শঙ্কা
সঞ্চয়পত্রের সার্ভার জালিয়াতি: তিন ব্যাংক হিসাব ও কম্পিউটার জব্দ
সঞ্চয়পত্রের সার্ভার জালিয়াতি: তিন ব্যাংক হিসাব ও কম্পিউটার জব্দ
৫ ঘণ্টা চাকরির ঘোষণায় খুশি না কেন
৫ ঘণ্টা চাকরির ঘোষণায় খুশি না কেন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media