বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫
২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
গাজায় ত্রাণ বিতরণকে ‘পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড’ বললো এমএসএফ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০৭ আগস্ট ২০২৫, ২১:১১আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২১:২৪
নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় গাজার ইউএনআরডব্লিউএ ক্লিনিকের আশেপাশের এলাকা পরিদর্শন করছে ফিলিস্তিনিরা। ছবি: রয়টার্স।

গাজায় ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রিত ত্রাণ বিতরণ ব্যবস্থাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা জানিয়েছে ডক্টরস উইদাউট বর্ডারস (এমএসএফ)। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সংস্থাটির প্রকাশিত এক প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল, 'এটি ত্রাণ নয়, পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ খবর জানিয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, এমএসএফ গাজার রাফাহ শহরে দুটি প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র পরিচালনা করছে। যেগুলো ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী ও মার্কিন বেসরকারি ঠিকাদারদের অধীনে থাকা জিএইচএফ গ্লোবাল হিউম্যানিটারিয়ান ফাউন্ডেশন বা জিএইচএফের  ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্রের কাছাকাছি অবস্থিত।

এই কেন্দ্রগুলো চালু হওয়ার পর থেকেই সেখানে হুড়োহুড়ি, দমবন্ধ জনচাপ, সহিংস লুটপাট এবং প্রাণঘাতী জনতা নিয়ন্ত্রণ কৌশলের ঘটনা ঘটছে বলে জানিয়েছে এমএসএফ।

সংস্থাটি বলেছে, জিএইচএফের বিতরণ কেন্দ্রগুলো নিরাপদ ও মর্যাদাসম্পন্ন মানবিক সহায়তা বিতরণের কোনও আন্তর্জাতিক মান পূরণ করছে না।

তারা আরও জানায়, এমএসএফের ইতিহাসে বিশ্বের কোনো সংঘাতপূর্ণ এলাকাতেও এমন সহিংস পরিবেশে ত্রাণ বিতরণ পরিচালনা করা হয় না। তারা এই ব্যবস্থা অবিলম্বে বন্ধের দাবি জানিয়েছে।

এমএসএফের এক সমন্বয়কারী বলেছেন, মানুষকে পশুর মতো গুলি করে মারা হচ্ছে। তারা সশস্ত্র নয়, সেনা নয়। তারা শুধু কিছু খাবার—ময়দা বা পাস্তা—নিতে এসেছিল। আমার প্রশ্ন হলো, একটি খাবারের ব্যাগের জন্য তাদের কত বড় মূল্য দিতে হবে?

/এস/
বিষয়:
গাজাইসরায়েলহামাসবিশ্ব সংবাদইসরাইল ফিলিস্তিন যুদ্ধ
জুলাই আন্দোলনে পুলিশের ক্ষতি, মামলার নেই কোনও অগ্রগতি
জুলাই আন্দোলনে পুলিশের ক্ষতি, মামলার নেই কোনও অগ্রগতি
এনসিপির সমাবেশের দিন অবরোধে নেতৃত্ব দেওয়া আ.লীগ নেতা গ্যাব্রিয়েল গ্রেফতার
এনসিপির সমাবেশের দিন অবরোধে নেতৃত্ব দেওয়া আ.লীগ নেতা গ্যাব্রিয়েল গ্রেফতার
বাংলাদেশে 'ইয়াং পিপল অ্যাডভাইজরি গ্রুপ' চালু করেছে ইউনিসেফ
বাংলাদেশে ‘ইয়াং পিপল অ্যাডভাইজরি গ্রুপ’ চালু করেছে ইউনিসেফ
ফুটবল প্রতিভা সোহানের দায়িত্ব নিলেন তারেক রহমান
ফুটবল প্রতিভা সোহানের দায়িত্ব নিলেন তারেক রহমান
ডিসি-ইউএনও পদবি পরিবর্তনে কাদের আপত্তি, কেন?
ডিসি-ইউএনও পদবি পরিবর্তনে কাদের আপত্তি, কেন?
বঙ্গোপসাগরে ধরা পড়ছে ইলিশ, খুশি জেলেরা
বঙ্গোপসাগরে ধরা পড়ছে ইলিশ, খুশি জেলেরা
ছাত্রশিবিরকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়াসহ ৫ দাবি শিক্ষক নেটওয়ার্কের
ছাত্রশিবিরকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়াসহ ৫ দাবি শিক্ষক নেটওয়ার্কের
ফরিদপুরে পেঁয়াজের কেজিতে বেড়েছে ২৫ টাকা
ফরিদপুরে পেঁয়াজের কেজিতে বেড়েছে ২৫ টাকা
কনভেনশনে কী হচ্ছিল, আমার জানা ছিল না: আদালতে সুমাইয়া
কনভেনশনে কী হচ্ছিল, আমার জানা ছিল না: আদালতে সুমাইয়া
 
