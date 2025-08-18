X
সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে সম্মত হামাস: বিবিসি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৮ আগস্ট ২০২৫, ২২:৩৬আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ২২:৩৬
গাজা সিটি ছাড়ছেন অনেক ফিলিস্তিনি। ছবি: রয়টার্স

ফিলিস্তিনি সশস্ত্র সংগঠন হামাস আঞ্চলিক মধ্যস্থতাকারীদের সর্বশেষ যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে সম্মত হয়েছে। এর অংশ হিসেবে জিম্মি-বন্দি বিনিময় প্রক্রিয়াও অন্তর্ভুক্ত থাকবে বলে জানিয়েছে সংগঠনের এক সূত্র। সোমবার (১৮ আগস্ট) ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে।

এক ফিলিস্তিনি কর্মকর্তা জানান, মিসর ও কাতারের প্রস্তাবিত এই পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফের দেওয়া কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে তৈরি। এতে ৬০ দিনের অস্থায়ী যুদ্ধবিরতির সময়সীমায় ধাপে ধাপে ইসরায়েলের হাতে থাকা প্রায় অর্ধেক জিম্মিকে মুক্তির কথা বলা হয়েছে। এদের মধ্যে প্রায় ২০ জন জীবিত বলে ধারণা করা হচ্ছে। একই সময়ে স্থায়ী যুদ্ধবিরতি ও গাজা থেকে ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহার নিয়ে আলোচনা চলবে।

ইসরায়েলের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে রবিবার রাতে তেলআবিবে কয়েক লাখ মানুষ জড়ো হয়ে যুদ্ধবিরতির পক্ষে ও জিম্মিদের ফেরানোর দাবিতে বিক্ষোভ করেন। প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু অভিযোগ করেন, এসব বিক্ষোভ হামাসের দরকষাকষির অবস্থানকে শক্ত করছে।

গত সপ্তাহে নেতানিয়াহুর কার্যালয় জানিয়েছিল, সব জিম্মিকে একসঙ্গে মুক্তি দেওয়ার শর্তে ইসরায়েল সমঝোতায় রাজি। তবে একই সময়ে ইসরায়েলের মন্ত্রিসভা গাজা সিটিতে সেনা অভিযান সম্প্রসারণের পরিকল্পনা অনুমোদনের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

হামাস এর আগে বলেছিল, ২২ মাস ধরে চলা যুদ্ধের ইতি টানার প্রতিশ্রুতি না পেলে তারা অবশিষ্ট জিম্মিদের মুক্তি দেবে না। অন্যদিকে নেতানিয়াহু বলেছেন, জিম্মি মুক্তির আগে হামাসকে নিরস্ত্র হতে হবে।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে হামাসের হামলার পর গাজায় ব্যাপক সামরিক অভিযান চালায় ইসরায়েল। ওই হামলায় প্রায় ১ হাজার ২০০ জন নিহত ও ২৫১ জনকে জিম্মি করা হয়েছিল। জবাবে গাজায় সামরিক অভিযান শুরু করে ইসরায়েল। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত অন্তত ৬২ হাজারের বেশি মানুষ ইসরায়েলি অভিযানে নিহত হয়েছে।

 

মধ্যপ্রাচ্যগাজাফিলিস্তিনইসরায়েলহামাসবিশ্ব সংবাদইসরাইল ফিলিস্তিন যুদ্ধ
