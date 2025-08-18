ইসরায়েলের সঙ্গে যেকোনও মুহূর্তে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে: ইরান

ইসরায়েলের সঙ্গে যেকোনও মুহূর্তে নতুন যুদ্ধ শুরু হতে পারে বলে সতর্ক করেছে ইরান। দেশটির প্রথম ডেপুটি প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ রেজা আরেফ সোমবার বলেছেন, জুনের যুদ্ধের পর যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে তা কেবল অস্থায়ী বিরতি। ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি এ খবর জানিয়েছে।
আরেফ বলেন, আমাদের প্রতিটি মুহূর্তে সংঘাতের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আমরা কোনও যুদ্ধবিরতিতে নেই, বরং শত্রুতার সাময়িক বিরতিতে আছি।
জুনে ইসরায়েলের বিমান হামলায় ইরানের পারমাণবিক স্থাপনা, সামরিক ঘাঁটি ও আবাসিক এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। নিহত হন এক হাজারেরও বেশি মানুষ, যাদের মধ্যে ছিলেন উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তা ও পারমাণবিক বিজ্ঞানীরা। এর পাল্টা জবাবে ইরান ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়ে ইসরায়েলে বহু মানুষ হত্যা করে।
২৪ জুন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি যুদ্ধে যুক্ত হয়ে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনা বোমা হামলার শিকার করার পর লড়াই বন্ধ হয়। তবে এটি কোনও আনুষ্ঠানিক যুদ্ধবিরতি ছিল না, বরং এক অনানুষ্ঠানিক সাময়িক বিরতি।
রবিবার ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনির সামরিক উপদেষ্টা ইয়াহইয়া রাহিম সাফাভি বলেছিলেন, আমরা এখনও যুদ্ধের অবস্থাতেই রয়েছি। যেকোনও সময় পরিস্থিতি ভেঙে পড়তে পারে। কোনও প্রোটোকল বা চুক্তি নেই।
ইরান দাবি করছে, তারা যুদ্ধ চায় না। তবে নতুন কোনও আগ্রাসন ঠেকাতে প্রস্তুত। এর মধ্যে পশ্চিমা দেশগুলো অভিযোগ করেছে, ইরান গোপনে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করছে। যা তেহরান বরাবরই অস্বীকার করে আসছে।
জাতিসংঘের আণবিক সংস্থা জানিয়েছে, ইরান বর্তমানে ৬০ শতাংশ মাত্রায় ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করছে। যা ২০১৫ সালের আন্তর্জাতিক চুক্তিতে নির্ধারিত ৩.৬৭ শতাংশ সীমা বহুগুণ ছাড়িয়ে গেছে। আর ৯০ শতাংশ সমৃদ্ধকরণ পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির জন্য প্রয়োজনীয়।
গত সপ্তাহে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানি হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে, ইরান আবার পারমাণবিক কর্মসূচি জোরদার করলে ২০১৫ সালের চুক্তির অধীনে তুলে নেওয়া নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহাল করা হবে। এ অবস্থায় ইরানি কর্মকর্তারা ইঙ্গিত দিয়েছেন, দেশটি পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি (এনপিটি) থেকেও সরে আসতে পারে।