X
মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫
৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

গাজায় ফিলিস্তিনিদের আশ্রয়কেন্দ্রে ইসরায়েলের হামলা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৯ আগস্ট ২০২৫, ২২:৪৬আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ২২:৪৬
জেইতুনে গোলাবর্ষণ ও বোমা হামলা বাড়িয়েছে ইসরায়েল। ছবি: আনাদোলু এজেন্সি

গাজা সিটির জেইতুন এলাকায় বাস্তুচ্যুত মানুষের আশ্রয়কেন্দ্রে সরাসরি হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার ভেরিফিকেশন ইউনিট সানাদ বলছে, এ হামলার লক্ষ্য ফিলিস্তিনিদের দক্ষিণ গাজায় ঠেলে দেওয়া।

১৩ আগস্ট থেকে জেইতুনে গোলাবর্ষণ ও বোমা হামলা বাড়িয়েছে ইসরায়েল। সানাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, এ সময় আশ্রয়কেন্দ্রগুলোকেও বারবার টার্গেট করা হয়েছে। স্যাটেলাইট চিত্রে দেখা গেছে, সহিংসতা ও অবরোধের কারণে হাজারো ফিলিস্তিনি তাঁবু গুটিয়ে আরও দক্ষিণে চলে যাচ্ছেন।

মানবাধিকার সংস্থা ও জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বেসামরিক ঘরবাড়ি ও আশ্রয়কেন্দ্র নির্বিচারে ধ্বংসের এই ধারা ইসরায়েলি যুদ্ধকৌশলেরই অংশ। আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, গাজায় ইসরায়েলের প্রায় দুই বছরের সামরিক অভিযান গণহত্যার শামিল হতে পারে।

জেইতুনে ১১টি আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে। প্রতিটিতে প্রায় ৪ থেকে ৪ হাজার ৫০০ ক্ষুধার্ত ও অবরুদ্ধ মানুষ ঠাসাঠাসি করে বসবাস করছেন। যুদ্ধের আগে যে এলাকা ছিল ১০ বর্গকিলোমিটার, এখন তারা গাদাগাদি করে থাকছে মাত্র ৩ দশমিক ২ বর্গকিলোমিটারে।

যুদ্ধ শুরুর পর ইসরায়েল জেইতুনের চারপাশে খুঁড়েছে পরিখা, তৈরি করেছে কথিত ‘বাফার জোন’। পাশাপাশি নেটজারিম করিডর বানিয়ে পুরো গাজাকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। সাম্প্রতিক বোমা হামলার ভয় দেখিয়ে এলাকাবাসীকে দক্ষিণে ঠেলে দেওয়ার এই কৌশলকে জাতিগত নিধনের পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে বলে শঙ্কা করছেন বিশ্লেষকরা।

আল–জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ১১ থেকে ১৬ আগস্টের মধ্যে জেইতুনের আল–ফালাহ স্কুল ও আল–লাবাবিদি সড়কের এক তাঁবুশিবিরে ইসরায়েলি হামলা নথিভুক্ত হয়েছে। নাসর পাড়ার মাজিদা আল–ওয়াসিলা স্কুল এবং শেখ আজলিন এলাকার তাঁবুতেও হামলা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে স্কুল ও আশ্রয়কেন্দ্র সুরক্ষিত কাঠামো হিসেবে চিহ্নিত। এই কাঠামোগুলোর ওপর সরাসরি হামলাকে বিশেষজ্ঞরা বলছেন যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধ।

 

/এএ/
বিষয়:
মধ্যপ্রাচ্যগাজাফিলিস্তিনইসরায়েলবিশ্ব সংবাদইসরাইল ফিলিস্তিন যুদ্ধ
সম্পর্কিত
পুতিন শান্তি চুক্তি নাও চাইতে পারেন: ট্রাম্প
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধইউক্রেন-ইউরোপের নজর এখন নিরাপত্তা নিশ্চয়তায়
চাঁদকে আলিঙ্গনের অপেক্ষায় চীনের লানইউয়ে ল্যান্ডার
সর্বশেষ খবর
ওজন কমাতে প্রতিদিনের খাবারে যুক্ত করুন এই ৫টি উপাদান
ওজন কমাতে প্রতিদিনের খাবারে যুক্ত করুন এই ৫টি উপাদান
টেকনাফে মুদি দোকানিকে অপহরণ, ১০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি 
টেকনাফে মুদি দোকানিকে অপহরণ, ১০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি 
চার বছর পর জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ
চার বছর পর জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ
রাজধানীতে অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়ে প্রাণ গেলো ব্যবসায়ীর
রাজধানীতে অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়ে প্রাণ গেলো ব্যবসায়ীর
সর্বাধিক পঠিত
মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করলো এনসিপি
মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করলো এনসিপি
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক
চমক রেখে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা
চমক রেখে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা
বিএফআইইউ প্রধানের বিরুদ্ধে স্মারকলিপি দিলেন কর্মকর্তারা 
বিএফআইইউ প্রধানের বিরুদ্ধে স্মারকলিপি দিলেন কর্মকর্তারা 
দ্রুত চুল গজাতে সাহায্য করে এই ৫ ভিটামিন
দ্রুত চুল গজাতে সাহায্য করে এই ৫ ভিটামিন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media