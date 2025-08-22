X
শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫
৭ ভাদ্র ১৪৩২
ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ঘিরে অস্ট্রেলিয়া-ইসরায়েল সম্পর্কে টানাপোড়েন

২২ আগস্ট ২০২৫
অ্যান্থনি আলবানিজ ও বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। ফাইল ছবি: এপি

গাজায় যুদ্ধ নিয়ে দেশে রাজনৈতিক চাপ বাড়ায় ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। এ সিদ্ধান্তে তাদের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ মিত্র ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্কে অস্বাভাবিক টানাপোড়েন দেখা দিয়েছে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

১১ আগস্ট অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজের সরকার এ ঘোষণা দেয়। কয়েক দিন আগেই হাজারো মানুষ সিডনির হারবার ব্রিজে মিছিল করে গাজায় শান্তি ও ত্রাণ পৌঁছানোর দাবি জানিয়েছিল। গাজায় ইসরায়েলি অভিযানে এখন পর্যন্ত অন্তত ৬০ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন বলে স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। জাতিসংঘের একটি সংস্থা প্রথমবারের মতো স্বীকার করেছে, গাজা উপত্যকায় দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে।

সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মার্টিন কেয়ার বলেন, ইসরায়েলকে একতরফাভাবে সমর্থন করে যাওয়া আর রাজনৈতিকভাবে সম্ভব হচ্ছিল না। পরিস্থিতি বদলেছে।

এই সিদ্ধান্তের পর দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক দ্রুত অবনতি ঘটেছে। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু আলবানিজকে সরাসরি আক্রমণ করেছেন। পশ্চিম তীরে অস্ট্রেলীয় কূটনীতিকদের ভিসা বাতিল করা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া একজন ইসরায়েলি আইনপ্রণেতার দেশটিতে প্রবেশও আটকে দিয়েছে।

অস্ট্রেলীয় ইহুদি সম্প্রদায়ের সংগঠন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল অব অস্ট্রেলিয়ান জিউরি দুই দেশের সরকারকে উত্তেজনা কমাতে চিঠি দিয়েছে। তবে সংগঠনটি নেতানিয়াহুর ভাষা নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। গত এক বছরে সিডনিসহ বিভিন্ন শহরে একাধিক ইহুদিবিদ্বেষী হামলার পর দেশটির অনেক ইহুদি মনে করছেন, রাজনৈতিক উত্তাপ তাদের নিরাপত্তাহীনতা বাড়াচ্ছে।

জনমত জরিপে দেখা যাচ্ছে, অস্ট্রেলিয়ায় ফিলিস্তিনপন্থি সমর্থন বাড়ছে। গবেষণা সংস্থা ডেমোসএউ–এর আগস্টের এক জরিপে ৪৫ শতাংশ বলেছে, আলোচনার আগেই ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। এক বছর আগে এ হার ছিল ৩৫ শতাংশ।

অস্ট্রেলীয় সংবাদমাধ্যম সিডনি মর্নিং হেরাল্ড এক সম্পাদকীয়তে লিখেছে, গাজায় দুর্ভিক্ষের চিত্র ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই ইসরায়েলের প্রতি জনসমর্থন দ্রুত কমতে শুরু করেছে।

ফ্লিন্ডার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক জেসিকা জেনাউয়ার বলেন, অস্ট্রেলিয়া সাধারণত নতুন পথ দেখায় না, কিন্তু মিত্ররা যখন একে একে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিচ্ছে, তখন তারা পিছিয়ে থাকতে চায়নি।

অস্ট্রেলিয়া এমন সময় এই সিদ্ধান্তের ঘোষণা দিলো যখন যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও কানাডাও ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

তবে নেতানিয়াহু এখনও আক্রমণাত্মক অবস্থানেই আছেন। তিনি আলবানিজকে ‘দুর্বল’ ও ইসরায়েলের ‘বিশ্বাসঘাতক’ বলে অভিহিত করেছেন। বৃহস্পতিবার স্কাই নিউজ অস্ট্রেলিয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারেও তিনি বলেন, আলবানিজের সেনাবাহিনীতে কাজের ইতিহাস থাকলেও, হামাসের দানবীয় সন্ত্রাসীদের সামনে যে দুর্বলতা তিনি দেখিয়েছেন, তা তার রেকর্ডকে কলঙ্কিত করেছে।

 

অস্ট্রেলিয়াগাজাফিলিস্তিনইসরায়েলবেনিয়ামিন নেতানিয়াহুবিশ্ব সংবাদইসরাইল ফিলিস্তিন যুদ্ধ
