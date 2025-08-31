X
সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

হামাসের মুখপাত্র আবু ওবেইদাকে হত্যার দাবি ইসরায়েলের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
৩১ আগস্ট ২০২৫, ২৩:৪১আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ২৩:৪১
আবু ওবেইদা মুখ ঢেকে বক্তব্য দিতেন। ফাইল ছবি

গাজা সিটিতে ইসরায়েলি বিমান হামলায় হামাসের সশস্ত্র শাখার মুখপাত্র আবু ওবেইদা নিহত হয়েছেন বলে দাবি করেছে ইসরায়েল। তবে হামাস এখনও এ দাবি নিশ্চিত করেনি। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে।

রবিবার ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে পোস্ট করে সেনাবাহিনী (আইডিএফ) ও নিরাপত্তা সংস্থা শিন বেতকে অভিনন্দন জানান। তিনি একে ‘ত্রুটিহীন অভিযান’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। কাৎজ হুমকি দিয়ে বলেছেন, আবু ওবেইদার অপরাধী সহযোগীরাও লক্ষ্যবস্তু হবে।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানায়, শনিবার আল-রিমাল এলাকায় ছয়তলা একটি ভবনে পাঁচটি নির্দিষ্ট ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানে। ওই ফ্ল্যাটটি দাঁতের চেম্বার হিসেবে ব্যবহৃত হতো। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিস্ফোরণের পর বিপুল অঙ্কের টাকা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পরে এই টাকার বেশিরভাগ হামাস সদস্যরা সংগ্রহ করে।

হামাস বলেছে, এ হামলায় একটি আবাসিক ভবন ধ্বংস হয় এবং অন্তত সাতজন নিহত ও ২০ জন আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে শিশুও রয়েছে। তবে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর দাবি, সাধারণ নাগরিকের ক্ষতি কমাতে নিখুঁত অস্ত্র, আকাশ থেকে নজরদারি ও গোয়েন্দা তথ্য ব্যবহার করা হয়েছিল।

আবু ওবেইদা সব সময় মুখ ঢাকা অবস্থায় বক্তব্য দিতেন। তিনি হামাসের সামরিক শাখা আল-কাসেম ব্রিগেডের মুখ হয়ে উঠেছিলেন। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইসরায়েলে প্রাণঘাতী হামলার পর থেকে তিনি একাধিকবার ইসরায়েলবিরোধী দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছেন। শুক্রবারের ভাষণে তিনি ইসরায়েলকে সতর্ক করেছিলেন গাজা সিটি আক্রমণের পরিণতি নিয়ে।

ইসরায়েলি নিরাপত্তা মন্ত্রিসভা এ মাসের শুরুতে গাজা সিটির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে। জাতিসংঘ এ পদক্ষেপকে বিধ্বংসী পরিণতির ঝুঁকি বলে সতর্ক করেছে। যুক্তরাজ্যের ইসরায়েল রাষ্ট্রদূতও একে বড় ভুল হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু আন্তর্জাতিক সমালোচনা উপেক্ষা করে হামাসকে ধ্বংসের অঙ্গীকার করেছেন। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের নেতৃত্বে ইসরায়েলি ভূখণ্ডে হামলায় প্রায় ১ হাজার ২০০ জন নিহত ও ২৫১ জন জিম্মি হয়। এর পর থেকে গাজায় ইসরায়েলি অভিযানে হামাস-নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৬৩ হাজার।

বর্তমানে গাজা সিটিতে প্রায় এক মিলিয়ন মানুষের বাস। এর ৯০ শতাংশের বেশি ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা, পানি, পয়োনিষ্কাশন ও খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। গত সপ্তাহেই শহরটিতে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি নিশ্চিত হয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ।

 

/এএ/
বিষয়:
মধ্যপ্রাচ্যগাজাফিলিস্তিনইসরায়েলহামাসবিশ্ব সংবাদইসরাইল ফিলিস্তিন যুদ্ধ
সম্পর্কিত
শিকাগোতে ট্রাম্পের সেনা মোতায়েন ঠেকাতে কঠোর অবস্থান মেয়রের
১১ লাখ ডলার মূল্যের বাগদানের আংটি দেখালেন দুবাইয়ের রাজকুমারী মহরা
‘প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, অংশীদার’ হওয়ার অঙ্গীকার করলো চীন-ভারত
সর্বশেষ খবর
অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ঐক্য পরিষদের
অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ঐক্য পরিষদের
শেয়ার বাজারে গিয়ে ধরা খেলো ৩১ ব্যাংক
শেয়ার বাজারে গিয়ে ধরা খেলো ৩১ ব্যাংক
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
দেশজুড়ে পরিবেশ অধিদফতরের অভিযান: পলিথিন জব্দ, কারখানা সিলগালা ও জরিমানা
দেশজুড়ে পরিবেশ অধিদফতরের অভিযান: পলিথিন জব্দ, কারখানা সিলগালা ও জরিমানা
সর্বাধিক পঠিত
প্রশাসনের সহায়তা না পেয়ে কাঁদলেন চবির সহ-উপাচার্য, হাতজোড় করে সংঘর্ষ থামাতে অনুরোধ
প্রশাসনের সহায়তা না পেয়ে কাঁদলেন চবির সহ-উপাচার্য, হাতজোড় করে সংঘর্ষ থামাতে অনুরোধ
রুমিন ফারহানার এলাকায় এসেছি, তিনি আমাদের জন্য উপহার পাঠিয়েছেন: হাসনাত
রুমিন ফারহানার এলাকায় এসেছি, তিনি আমাদের জন্য উপহার পাঠিয়েছেন: হাসনাত
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী বিএনপি সমর্থিত ১৭ প্রার্থী
কুড়িগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনবিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী বিএনপি সমর্থিত ১৭ প্রার্থী
খালেদা জিয়াকে ৫ বছর সাজা দেওয়া সেই বিচারপতির পদত্যাগ
খালেদা জিয়াকে ৫ বছর সাজা দেওয়া সেই বিচারপতির পদত্যাগ
নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন তামিম!
নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন তামিম!
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media