X
বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

গাজা সিটি খালি করতে নতুন রুট খুললো ইসরায়েল, নিহত ৩০

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৫১আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৫১
গাজা সিটিতে এখনও লাখো মানুষ আটকা পড়ে আছেন। ছবি: রয়টার্স

গাজা সিটি খালি করতে ফিলিস্তিনিদের জন্য নতুন একটি রুট ৪৮ ঘণ্টার জন্য খুলে দিয়েছে ইসরায়েল। বুধবার ইসরায়েলি সেনাবাহিনী বলেছে, সালাহউদ্দিন সড়ক দিয়ে দক্ষিণে সরে যেতে পারবে বাসিন্দারা। একইদিনে ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ৩০ জন নিহত হয়েছেন, যার মধ্যে ১৯ জন গাজা সিটিতেই। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

ইসরায়েলি ট্যাংক তিন দিক থেকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে বলে জানিয়েছে দেশটির সেনা কর্মকর্তা। তিনি বলেন, অভিযান আরও অন্তত এক থেকে দুই মাস চলবে এবং প্রায় এক লাখ মানুষ নগরীতে থেকে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে হামাসের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি হলে অভিযান স্থগিত হতে পারে।

ফিলিস্তিনিদের জন্য পরিস্থিতি এখনও অত্যন্ত ভয়াবহ। আহমেদ নামের এক শিক্ষক বলেন, যদি আমরা নগরী ছাড়ি, ফিরে আসতে পারব, এমন নিশ্চয়তা কোথায়? যুদ্ধ শেষ হবে তো?

জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক মহল ইসরায়েলের এই পদক্ষেপের নিন্দা করেছে। জাতিসংঘের তদন্ত কমিশন মঙ্গলবার এক প্রতিবেদনে বলেছে, গাজায় ইসরায়েল গণহত্যা চালিয়েছে। ইসরায়েল একে অপমানজনক ও মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে।

অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও দোহা সফরে বলেছেন, অত্যন্ত সীমিত সময়ের মধ্যে যুদ্ধবিরতির সুযোগ রয়েছে। তবে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু হামাস নেতাদের যেকোনও জায়গায় আঘাত করার ঘোষণা দিয়েছেন।

গাজা সিটিতে এখনও লাখো মানুষ আটকা পড়ে আছেন। জাতিসংঘ জানিয়েছে, দক্ষিণের তথাকথিত মানবিক জোন-এও নিরাপত্তা নেই। মঙ্গলবার গাজা ছাড়তে গিয়ে এক গাড়িতে ইসরায়েলি বিমান হামলায় পাঁচজন নিহত হন।

গাজার নুসাইরাত শরণার্থী শিবিরে বুধবারের এক হামলায় একটি বহুতল ভবন ধসে পড়ে। আতঙ্কে আশপাশের বাসিন্দারা পালাতে বাধ্য হন। এদিকে হামাস-নিয়ন্ত্রিত গাজা সরকারের হিসাব অনুযায়ী, গত এক মাসে ইসরায়েল ১ হাজার ৬০০ আবাসিক ভবন ও ১৩ হাজারের বেশি তাঁবু ধ্বংস করেছে।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলায় ইসরায়েলে অন্তত ১ হাজার ২০০ জন নিহত হয়। এরপর থেকে শুরু হওয়া ইসরায়েলি অভিযানে গাজায় ৬৪ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে হামাস-নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

 

/এএ/
বিষয়:
মধ্যপ্রাচ্যগাজাফিলিস্তিনইসরায়েলহামাসবিশ্ব সংবাদইসরাইল ফিলিস্তিন যুদ্ধ
সম্পর্কিত
বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের জীবন বদলে দিচ্ছে প্রযুক্তি
নেপালে বিক্ষোভের সময় সাংবাদিকদের ওপর হামলার তদন্ত দাবি
ট্রাম্প-শি ফোনালাপে গুরুত্ব পাবে টিকটক, বাণিজ্য ও তাইওয়ান ইস্যু
সর্বশেষ খবর
‘জুলাই সনদ বাস্তবায়নে ঐকমত্য না হলে গণভোট ছাড়া উপায় নেই’
‘জুলাই সনদ বাস্তবায়নে ঐকমত্য না হলে গণভোট ছাড়া উপায় নেই’
বিক্ষোভ ঠেকানোর উপায় কারও নেই: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
বিক্ষোভ ঠেকানোর উপায় কারও নেই: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
গোপালগঞ্জে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা বহিষ্কার 
গোপালগঞ্জে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা বহিষ্কার 
এবারের দুর্গাপূজা উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
এবারের দুর্গাপূজা উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
সর্বাধিক পঠিত
এনবিআরের ৫৫৫ কর্মকর্তাকে বদলি
এনবিআরের ৫৫৫ কর্মকর্তাকে বদলি
পাঁচ ইসলামী ব্যাংক একীভূত: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
পাঁচ ইসলামী ব্যাংক একীভূত: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
কাজ না করেই এক হাজার ৭৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ
কাজ না করেই এক হাজার ৭৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ
প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হচ্ছেন চার রাজনীতিবিদ
জাতিসংঘ অধিবেশনপ্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হচ্ছেন চার রাজনীতিবিদ
প্রিয় খাবার খাওয়ার অনুমতি পাননি আমির হোসেন আমু
প্রিয় খাবার খাওয়ার অনুমতি পাননি আমির হোসেন আমু
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media