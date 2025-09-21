X
রবিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৬ আশ্বিন ১৪৩২
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে যোগ দিতে নিউ ইয়র্ক যাচ্ছেন কাতারের আমির

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:১৫আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:১৫
কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি। ছবি: রয়টার্স।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের আসন্ন বৈঠকে যোগ দিতে নিউ ইয়র্কের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল-থানি। রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) কাতারের আমিরি দিওয়ান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।  

বিশ্বনেতারা নিউ ইয়র্কে একত্রিত হচ্ছেন এমন এক সময়ে, যখন গাজা উপত্যকায় ইসরায়েল ও হামাস যোদ্ধাদের মধ্যে চলমান যুদ্ধ দুই বছরের কাছাকাছি পৌঁছেছে। ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে মানবিক সংকট আরও গভীর হচ্ছে।

বৈশ্বিক ক্ষুধা পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা সতর্ক করেছে যে, গাজায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে এবং চলতি মাসের শেষ নাগাদ তা আরও ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রকাতারনিউ ইয়র্কজাতিসংঘবিশ্ব সংবাদ
