কাতারের কাছে ক্ষমা চাইলেন নেতানিয়াহু

অবশেষে কাতারের কাছে ক্ষমা চাইলেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। দোহায় হামাস নেতাদের ওপর হামলার সময় এক কাতারি নাগরিক নিহত হওয়ার ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেন তিনি। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান বিন জাসিম আল থানির কাছে ক্ষমতা চান নেতানিয়াহু। হোয়াইট হাউজে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের সময়, কাতারের প্রধানমন্ত্রীকে যৌথ ফোনকলের মাধ্যমে এই দুঃখপ্রকাশ করা হয়। চলতি মাসের ওই হামলা বিশ্বব্যাপী তীব্র নিন্দার মুখে পড়েছিল। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ খবর জানিয়েছে।
হোয়াইট হাউজের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে—কাতারে হামাসের লক্ষ্যবস্তুতে ইসরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় একজন কাতারি সেনা নিহত হওয়ার ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। জিম্মি নিয়ে আলোচনার সময় হামাসের নেতৃত্বকে লক্ষ্যবস্তু করার মাধ্যমে কাতারের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনের বিষয়েও দুঃখ প্রকাশ করেন তিনি। নেতানিয়াহু নিশ্চিত করেন যে ভবিষ্যতে এমন ধরনের হামলা আর চালাবে না ইসরায়েল।’
গত ৯ সেপ্টেম্বর দোহায় হামলা চালায় ইসরায়েল। ফিলিস্তিনের গাজায় সংঘাত বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থিত একটি প্রস্তাবের সঙ্গে যুক্ত হামাস নেতাদের লক্ষ্য করে ওই হামলা চালানো হয় বলে দাবি ইসরায়েলের। হামলায় হামাসের অন্তত পাঁচ সদস্য ও কাতারের একজন নিরাপত্তা কর্মকর্তা নিহত হন। তবে হামাসের শীর্ষ নেতারা বেঁচে যান।
নেতানিয়াহুর ক্ষমা চাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তারা বলেছে, ‘ফোনকলের সময় হামলা ও কাতারের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনের বিষয়ে ক্ষমা চান ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী। ওই হামলায় কাতারি নাগরিক বদর আল-দোসারি শহীদ হন। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে কাতারের ভূখণ্ডকে আবার লক্ষ্যবস্তু না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।’
নেতানিয়াহুর অফিসিয়াল এক্স অ্যাকাউন্টে তাকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, তিনি কাতারের প্রধানমন্ত্রীকে বলেছেন, ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমি চাই আপনি জানুন যে আমাদের হামলায় আপনার এক নাগরিক নিহত হওয়ায় ইসরায়েল দুঃখ প্রকাশ করছে। আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই, ইসরায়েলের লক্ষ্যবস্তু ছিল হামাস, কাতারি নাগরিক নয়।’
কাতারের হামাদ বিন খলিফা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুলতান বারাকাত নেতানিয়াহুর দুঃখপ্রকাশের ফোনকলকে ‘গুরুত্বপূর্ণ’ বলেছেন।