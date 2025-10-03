X
শুক্রবার, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
১৮ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ফ্লোটিলা কর্মীদের কারাগারে পাঠানোর আহ্বান ইসরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রীর

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০৩ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৫৬আপডেট : ০৩ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৫৬
ইসরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী বেন গভির। ছবি: রয়টার্স।

ইসরায়েলের উগ্র-ডানপন্থি জাতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেছেন, গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার মানবাধিকার কর্মীদের নিজ নিজ দেশে পাঠানো ভুল হবে। বরং তাদের কয়েক মাসের জন্য কারাগারে রাখা উচিত। শুক্রবার (৩ অক্টোবর) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে এসব কথা বলেন বেন-গভির। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ খবর জানিয়েছে।

বেন গভির বলেন, আমি মনে করি, তাদের কয়েক মাসের জন্য ইসরায়েলের কারাগারে রাখা উচিত, যাতে তারা ‘সন্ত্রাসী শাখার গন্ধের’ সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

তিনি বলেন, কর্মীদের কেবল তাদের দেশে ফেরালে, তারা বারবার ফিরে আসতে উৎসাহিত হবে।

এর আগে আল জাজিরা ভিডিও প্রতিবেদনে বেন গভিরকে গ্রেফতার হওয়া ফ্লোটিলা যাত্রীদেরকে তিরস্কার করতে দেখা যায়। প্রতিবেদনে কর্মীদের তিনি ‘সন্ত্রাসী’ বলে সম্বোধন করছেন। ওই কর্মীদের সম্ভবত ইসরায়েলের আশদোদ বন্দরে মাটিতে বসে থাকতে দেখা যায়।

গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা থেকে গ্রেফতার হওয়া মানবাধিকার কর্মীদের মধ্যে রয়েছেন, গ্রেটা থানবার্গ, ম্যান্ডলা ম্যান্ডেলা এবং ক্রিস স্মলস।

/এস/
বিষয়:
গাজাফিলিস্তিনইসরায়েলবেনিয়ামিন নেতানিয়াহুবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
পাকিস্তানকে মানচিত্র থেকে মুছে দেওয়ার হুমকি ভারতীয় সেনাপ্রধানের
পাঁচ বছর পর আবারও ভারত-চীন সরাসরি বিমান চলাচল শুরু
নির্বাচনি সমর্থন খুঁজতে বিশ্ব ভ্রমণে ব্যস্ত মিয়ানমার জান্তা
সর্বশেষ খবর
তারেক-রুমিনকে নিয়ে ফেসবুকে ‘ব্যঙ্গ’, বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে আহত ১৫
তারেক-রুমিনকে নিয়ে ফেসবুকে ‘ব্যঙ্গ’, বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে আহত ১৫
রিশাদকে টানা দুই ছক্কা মেরে আউট অটল
রিশাদকে টানা দুই ছক্কা মেরে আউট অটল
জুরেল-জাদেজার সেঞ্চুরিতে আহমেদাবাদ টেস্টে চালকের আসনে ভারত
জুরেল-জাদেজার সেঞ্চুরিতে আহমেদাবাদ টেস্টে চালকের আসনে ভারত
রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় তিন জনের মরদেহ উদ্ধার
রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় তিন জনের মরদেহ উদ্ধার
সর্বাধিক পঠিত
ক্যাডার পদ হারানোর আতঙ্ক, হতে চান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক
ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিক্যাডার পদ হারানোর আতঙ্ক, হতে চান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক
ক্ষমতায় যাওয়ার তোড়জোড় জামায়াতের, ভোটের পরিসংখ্যান কী বলছে?
ক্ষমতায় যাওয়ার তোড়জোড় জামায়াতের, ভোটের পরিসংখ্যান কী বলছে?
গ্রেটা থানবার্গসহ গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার সব নৌযান আটক, বিশ্বজুড়ে নিন্দা
গ্রেটা থানবার্গসহ গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার সব নৌযান আটক, বিশ্বজুড়ে নিন্দা
এক হাজার টাকার জন্য খুলে নেওয়া হলো বৃদ্ধের ঘরের টিন
এক হাজার টাকার জন্য খুলে নেওয়া হলো বৃদ্ধের ঘরের টিন
রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় তিন জনের মরদেহ উদ্ধার
রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় তিন জনের মরদেহ উদ্ধার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media