ফ্লোটিলা কর্মীদের কারাগারে পাঠানোর আহ্বান ইসরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রীর

ইসরায়েলের উগ্র-ডানপন্থি জাতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেছেন, গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার মানবাধিকার কর্মীদের নিজ নিজ দেশে পাঠানো ভুল হবে। বরং তাদের কয়েক মাসের জন্য কারাগারে রাখা উচিত। শুক্রবার (৩ অক্টোবর) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে এসব কথা বলেন বেন-গভির। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ খবর জানিয়েছে।
বেন গভির বলেন, আমি মনে করি, তাদের কয়েক মাসের জন্য ইসরায়েলের কারাগারে রাখা উচিত, যাতে তারা ‘সন্ত্রাসী শাখার গন্ধের’ সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে যায়।
তিনি বলেন, কর্মীদের কেবল তাদের দেশে ফেরালে, তারা বারবার ফিরে আসতে উৎসাহিত হবে।
এর আগে আল জাজিরা ভিডিও প্রতিবেদনে বেন গভিরকে গ্রেফতার হওয়া ফ্লোটিলা যাত্রীদেরকে তিরস্কার করতে দেখা যায়। প্রতিবেদনে কর্মীদের তিনি ‘সন্ত্রাসী’ বলে সম্বোধন করছেন। ওই কর্মীদের সম্ভবত ইসরায়েলের আশদোদ বন্দরে মাটিতে বসে থাকতে দেখা যায়।
গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা থেকে গ্রেফতার হওয়া মানবাধিকার কর্মীদের মধ্যে রয়েছেন, গ্রেটা থানবার্গ, ম্যান্ডলা ম্যান্ডেলা এবং ক্রিস স্মলস।