যেকোনও ভিসায় ওমরাহ পালন করা যাবে: সৌদি আরব

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:১৩আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:১৩
ওমরাহ পালনের প্রক্রিয়া আরও সহজ ও সুলভ করার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ফাইল ছবি: গালফ নিউজ

সৌদি আরব ঘোষণা দিয়েছে, এখন থেকে সব ধরনের ভিসাধারীই দেশটিতে ওমরাহ পালন করতে পারবেন। রবিবার দেশটির হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়ের বরাতে সৌদি প্রেস এজেন্সির (এসপিএ) এ খবর জানিয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ওমরাহ পালনের প্রক্রিয়া আরও সহজ ও সুলভ করার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এটি সৌদি ভিশন ২০৩০–এর আওতায় ধর্মীয় পর্যটন খাতকে সম্প্রসারণ ও উন্নত সেবাপ্রদানের প্রচেষ্টার অংশ।

মন্ত্রণালয় বলেছে, এই সুবিধার আওতায় আসছে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ভিজিট ভিসা, ই-ট্যুরিস্ট ভিসা, ট্রানজিট ভিসা, কাজের ভিসা এবং অন্যান্য সব ধরনের ভিসা।
তাদের ভাষায়, এই উদ্যোগের মাধ্যমে বিশ্বের সব প্রান্তের মুসলমানদের শান্তিপূর্ণ ও সহজভাবে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা পালনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

হজ মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, ‘নুসুক ওমরাহ’ নামে একটি নতুন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম চালু করা হয়েছে। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা সরাসরি ওমরাহ পালনের প্যাকেজ বেছে নিতে, অনুমতি নিতে এবং অন্যান্য সেবা বুক করতে পারবেন। সময়সূচিও ইচ্ছেমতো নির্ধারণ করা যাবে।

মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এই সব উদ্যোগ পবিত্র দুই মসজিদের খাদেম ও যুবরাজের নির্দেশনায় নেওয়া হয়েছে, যাতে মুসলমানরা নিরাপদ, আধ্যাত্মিক পরিবেশে উচ্চমানের সেবা পেয়ে ওমরাহের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ করতে পারেন।

সূত্র: গালফ নিউজ

 

/এএ/
বিষয়:
মধ্যপ্রাচ্যসৌদি আরবওমরাহবিশ্ব সংবাদ
