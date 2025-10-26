নিরাপত্তা নীতিতে ইসরায়েলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত: নেতানিয়াহু

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, দেশটির নিরাপত্তা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ইসরায়েল নিজেই নেবে এবং কোন আন্তর্জাতিক বাহিনীকে গ্রহণযোগ্য মনে করবে, সেটিও তারাই নির্ধারণ করবে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
রবিবার মন্ত্রিসভার বৈঠকের শুরুতে নেতানিয়াহু বলেন, আমরা আমাদের নিরাপত্তা নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করি। আন্তর্জাতিক বাহিনীকে স্পষ্টভাবে জানিয়েছি, কোন বাহিনী আমাদের কাছে অগ্রহণযোগ্য, তা ইসরায়েলই নির্ধারণ করবে। আমরা যেমন কাজ করেছি, তেমনই ভবিষ্যতেও করব।
তিনি আরও বলেন, এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রও আমাদের অবস্থান মেনে নিয়েছে। সাম্প্রতিক দিনগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ কর্মকর্তারা তা স্পষ্ট করেছেন।
শনিবার ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে, গাজার কেন্দ্রীয় এলাকায় এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে হামলা চালানো হয়েছে। ওই ব্যক্তি ইসরায়েলি সেনাদের ওপর হামলার পরিকল্পনা করছিলেন বলে দাবি করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর ভাষ্যমতে, ওই ব্যক্তি ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী ইসলামিক জিহাদের সদস্য ছিলেন।
তবে ইসলামিক জিহাদ রবিবার এক বিবৃতিতে ইসরায়েলের দাবিকে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেছে। তবে হামলায় তাদের কোনো সদস্য নিহত হয়েছেন কি না তা নিশ্চিত করেনি সংগঠনটি।
রয়টার্সের প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, তারা দেখেছেন একটি ড্রোন হামলায় একটি গাড়ি আগুনে পুড়ে গেছে। স্থানীয় চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, হামলায় অন্তত চারজন আহত হয়েছেন, তবে তাৎক্ষণিকভাবে কারও মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি।
দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা গাজা যুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে একটি যুদ্ধবিরতি কার্যকর রয়েছে। তবে উভয় পক্ষই একে অপরকে চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগ করে যাচ্ছে।