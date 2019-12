শিব সেনা প্রধানের সমালোচনা করায় শরীরে ঢালা হলো কালি (ভিডিও)

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের সমালোচনা করার পর এক ব্যক্তির শরীরে কালি ঢেলে দিয়েছে দলটির এক নারী কর্মী। টুইটার ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, ফোনে আলাপরত ওই ব্যক্তির গায়ে কালি ঢেলে দিচ্ছেন এক নারী। সম্প্রচারমাধ্যম এনডিটিভি জানিয়েছে, গত কয়েক দিনে দ্বিতীয়বারের মতো এধরণের ঘটনা ঘটলো।

মঙ্গলবার ভারতীয় বার্তা সংস্থা এএনআই টুইটারে একটি ভিডিও পোস্ট করে এক ব্যক্তির শরীরে কালি ঢেলে দেওয়ার খবর জানায়। ১৭ সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে কমলা ও সবুজ রংয়ের শাড়ি পরিহিত এক নারীকে ওই ব্যক্তিকে শাসাতেও দেখা গেছে। ওই সময়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা অন্য লোকজন তাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। ফোনে আলাপরত ব্যক্তিটিকে কালি লাগানোর পরও নড়তে দেখা যায়নি। বার্তা সংস্থা এএনআই জানিয়েছে, মহারাষ্ট্রে বিদ জেলায় এই ঘটনা ঘটেছে।

#WATCH Maharashtra: Ink poured on a man reportedly by a woman Shiv Sena worker, in Beed allegedly over his social media post criticising Chief Minister Uddhav Thackeray. (30.12.19) pic.twitter.com/xH6QzTiDzx