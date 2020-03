কলকাতার রাস্তায় সামাজিক দূরত্ব শেখালেন মমতা

কলকাতার রাস্তায় নেমে জনগণকে সামাজিক দূরত্ব কীভাবে রক্ষা করতে হয় তা শেখাচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উন্মুক্ত স্থানে অবস্থানের সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়টি তিনি উদাহরণ দিয়ে বুজিয়ে দিচ্ছেন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস এখবর জানিয়েছে।









বার্তা সংস্থা এএনআই তিন মিনিটের একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। এতে দেখা গেছে, মমতা সবজি বিক্রেতাদের কীভাবে ক্রেতাদের সঙ্গে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে বুজিয়ে দিচ্ছেন। মমতা নিজেই প্রত্যেক ব্যক্তির দূরত্ব বজার রাখার জন্য অঙ্কিত চিহ্নে দাঁড়াচ্ছেন।

ভিডিওতে দেখা গেছে মমতা নিজের মুখ কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখেছেন। এসময় তার সঙ্গে রাজ্য ও পুলিশের একাধিক কর্মকতা ছিলেন। সামাজিক দূরত্ব রক্ষা শেখানোর সময় মমতার ছবি ও ভিডিও ধারণ করতে মিডিয়া কর্মীরা উন্মুখ ছিলেন।

কলকাতার রাস্তায় অঘোষিত পরিদর্শনে আসা মমতার সঙ্গে ছবি তুলতে অনেক পথচারীও আগ্রহী ছিলেন।

#WATCH West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee seen directing officials and vendors to practice social distancing, in a market in Kolkata. #COVID19 pic.twitter.com/dwkDbvcraR