যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বাইডেনকে সমর্থনের ঘোষণা মুসলিমদের

যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী জো বাইডেন-এর প্রতি সমর্থন জানিয়েছে দেশটির মুসলিম কমিউনিটি। ২০ জুলাই সোমবার এ কমিউনিটির একদল প্রভাবশালী নেতা তার প্রতি এ সমর্থন ব্যক্ত করেন। এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংবাদমাধ্যম এনপিআর।

বার্তা সংস্থা এপি জানিয়েছে, সমর্থন জানানো ব্যক্তিদের তালিকায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য ইলহান ওমর এবং আন্দ্রে কারসন, মিনেসোটা-র অ্যাটর্নি জেনারেল কেইথ এলিসন-এর নামও রয়েছে।

ইলহান ওমর ইতোপূর্বে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্সকে সমর্থন দিয়েছিলেন। তবে সম্প্রতি স্যান্ডার্স দলীয় প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে বাইডেনকে মেনে নিলে ইলহান ওমর-ও তাকে সমর্থন দেন।

বাইডেন-কে সমর্থন জানিয়ে পাঠানো মার্কিন মুসলিম নেতৃবৃন্দের একটি চিঠি হাতে পেয়েছে এপি। সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, ‘আমাদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে হোয়াইট হাউস থেকে ট্রাম্পকে হটিয়ে দেওয়া এবং এমন কাউকে তার জায়গায় স্থলাভিষিক্ত করা যে আমাদের জাতিকে সুস্থ করে তোলার কাজ শুরু করতে পারবেন। বাইডেন প্রশাসন জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

