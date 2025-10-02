X
বৃহস্পতিবার, ০২ অক্টোবর ২০২৫
১৭ আশ্বিন ১৪৩২
ইথিওপিয়ার গির্জায় মাচা ভেঙে নিহত ৩৬

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০২ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৫৭আপডেট : ০২ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৫৭
ইথিওপিয়ার চার্চে কাঠের মাচা ভেঙে বহু উপাসকের মৃত্যুর ঘটনার স্থল পরিদর্শন করছেন লোকজন। ছবি: রয়টার্স।

ইথিওপিয়ায় একটি ধর্মীয় উৎসবে আংশিকভাবে নির্মিত গির্জার ভেতরে কাঠের মাচা ভেঙে পড়ায় অন্তত ৩৬ জন নিহত হয়েছে। পুলিশ ও এক বেঁচে যাওয়া ব্যক্তি জানিয়েছেন, ২০০ জনের বেশি আহত হয়েছে। বুধবার (১ অক্টোবর) ওই গির্জার কাঠের কাঠামোটি ভেঙে পড়ে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

স্থানীয় পুলিশ প্রধান আহমেদ গেবেয়েহু রাষ্ট্র-সম্পৃক্ত ফানা ব্রডকাস্টিংকে জানান, বুধবার (১ অক্টোবর) আমহারা অঞ্চলের উত্তর শেওয়া জোনের মিনজার শেনকোরা ওরেদার আরেরতি সেন্ট মেরিস চার্চে উপাসকদের ভিড়ে অস্থায়ী ওই কাঠামোটি ভেঙে পড়ে।

গেবেয়েহু বলেন, মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। কারণ আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

এক প্রত্যক্ষদর্শী ও বেঁচে যাওয়া ব্যক্তি তাদেসে তেসফায়ে বলেন, নিচে থাকা মানুষদের ওপর মাচাটি হঠাৎ ভেঙে পড়ে। যারা পাশে ছিল তারা কিছুটা বেরিয়ে যেতে পেরেছিল। কিন্তু মাঝখানে যারা ছিল তারা প্রাণ হারিয়েছে। 

ঘটনার একদিন পরও ভুক্তভোগীদের জুতা ও স্যান্ডেল ভাঙা ইটপাথর ও ছিঁড়ে যাওয়া মাচার খুঁটির পাশে স্তূপ হয়ে পড়ে ছিল। গির্জার সদ্য রঙ করা গম্বুজের নিচে এখনও জট পাকানো মাচার অবশিষ্টাংশ ঝুলে রয়েছে।

/এস/
বিষয়:
ইথিওপিয়াবিশ্ব সংবাদ
বছরে ৮ শতাধিক ভূমিকম্প হয় ফিলিপাইনে
যুক্তরাজ্যে সিনাগগে ছুরিকাঘাতে নিহত ২, পুলিশের গুলিতে হামলাকারীর মৃত্যু
মোদির দুশ্চিন্তা বাড়াচ্ছেন নতুন দুই রাজনীতিবিদ
মণ্ডপের তার সরাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু
এনসিপিকে শাপলা দিলে মামলা করবেন না মান্না, অন্য কাউকে দেওয়ায় আপত্তি
পাকিস্তানকে সহজে হারিয়ে বিশ্বকাপ শুরু বাংলাদেশের 
এশিয়া-প্যাসিফিক ফোরাম জলবায়ুতে অর্থায়ন ও প্রযুক্তি সহায়তা দিতে হবে: পরিবেশ উপদেষ্টা
কেউ একজন ফোনে বিরাট কোহলির কাছে অভিযোগ দিয়েছে: ক্রীড়া উপদেষ্টা
সবকিছু বললে অনেকের প্যান্ট খুলে যাওয়ার পরিস্থিতি হতে পারে: ইশরাক
জানুয়ারিতেই চালু হতে পারে নতুন পে স্কেল
ইসলামী ব্যাংকের চাকরি হারালেন আরও ২০০ জন
নেই ভিসা-পাসপোর্ট, শূন্যরেখায় বাবা-মেয়ের শেষ দেখা
