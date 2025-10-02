ইথিওপিয়ার গির্জায় মাচা ভেঙে নিহত ৩৬

ইথিওপিয়ায় একটি ধর্মীয় উৎসবে আংশিকভাবে নির্মিত গির্জার ভেতরে কাঠের মাচা ভেঙে পড়ায় অন্তত ৩৬ জন নিহত হয়েছে। পুলিশ ও এক বেঁচে যাওয়া ব্যক্তি জানিয়েছেন, ২০০ জনের বেশি আহত হয়েছে। বুধবার (১ অক্টোবর) ওই গির্জার কাঠের কাঠামোটি ভেঙে পড়ে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
স্থানীয় পুলিশ প্রধান আহমেদ গেবেয়েহু রাষ্ট্র-সম্পৃক্ত ফানা ব্রডকাস্টিংকে জানান, বুধবার (১ অক্টোবর) আমহারা অঞ্চলের উত্তর শেওয়া জোনের মিনজার শেনকোরা ওরেদার আরেরতি সেন্ট মেরিস চার্চে উপাসকদের ভিড়ে অস্থায়ী ওই কাঠামোটি ভেঙে পড়ে।
গেবেয়েহু বলেন, মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। কারণ আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।
এক প্রত্যক্ষদর্শী ও বেঁচে যাওয়া ব্যক্তি তাদেসে তেসফায়ে বলেন, নিচে থাকা মানুষদের ওপর মাচাটি হঠাৎ ভেঙে পড়ে। যারা পাশে ছিল তারা কিছুটা বেরিয়ে যেতে পেরেছিল। কিন্তু মাঝখানে যারা ছিল তারা প্রাণ হারিয়েছে।
ঘটনার একদিন পরও ভুক্তভোগীদের জুতা ও স্যান্ডেল ভাঙা ইটপাথর ও ছিঁড়ে যাওয়া মাচার খুঁটির পাশে স্তূপ হয়ে পড়ে ছিল। গির্জার সদ্য রঙ করা গম্বুজের নিচে এখনও জট পাকানো মাচার অবশিষ্টাংশ ঝুলে রয়েছে।