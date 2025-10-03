X
শুক্রবার, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
১৮ আশ্বিন ১৪৩২
ইংল্যান্ড চার্চের প্রথম নারী আর্চবিশপ সারা মালালি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৩৭আপডেট : ০৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৩৭
লন্ডনের প্রথম নারী বিশপ সারা মালালি। ছবি: রয়টার্স।

ডেম সারা মালালিকে ইংল্যান্ড চার্চের নতুন আর্চবিশপ হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। এই পদে নির্বাচিত হওয়া প্রথম নারী তিনি। প্রায় ৫০০ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম একটি চার্চে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য একজন নারীকে মনোনীত করা হয়েছে। শুক্রবার (৩ অক্টোবর) নতুন দায়িত্ব নিশ্চিত হওয়ার পর এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, আমি জানি এটি একটি বিশাল দায়িত্ব, তবে আমি শান্তি ও ঈশ্বরের ওপর ভরসা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে।

৬৩ বছর বয়সী মালালি ২০০৬ সালে পুরোহিত হন এবং ২০১৮ সালে লন্ডনের প্রথম নারী বিশপ হিসেবে নিযুক্ত হন। এটি ইংল্যান্ড চার্চের তৃতীয় সর্বোচ্চ পদমর্যাদা।

চার্চটি প্রায় এক বছর ধরে শীর্ষ পদে কাউকে ছাড়া চলছে। কারণ জাস্টিন ওয়েলবি একটি সেফগার্ডিং কেলেঙ্কারির কারণে পদত্যাগ করেন। চার্চের সাথে যুক্ত এক কুখ্যাত শিশু নির্যাতনকারীর বিরুদ্ধে প্রকাশিত এক কঠোর প্রতিবেদনের পর তিনি পদত্যাগ করেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, জন স্মাইথ চার্চের ছেলেদের এবং তরুণদের ওপর নির্যাতন করতেন। তিনি স্মাইথ সম্পর্কে ২০১৩ সালে পুলিশকে ‘জানাতে পারতেন এবং জানানো উচিত ছিল’।

আর্চবিশপ অব ইয়র্ক স্টিফেন ওয়েলবির কাজ সামলাচ্ছিলেন এবং নতুন আর্চবিশপ বাছাইয়ে ভোট দিয়েছেন। কিন্তু তার নিজের বিরুদ্ধে নির্যাতন মামলার ব্যবস্থাপনা নিয়ে সমালোচনা থাকায় অনেকেই চান তিনি পদ ছেড়ে দিন।

চার্চে নারীদের প্রথমবার পুরোহিত হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় ১৯৯৪ সালে। আর নারী বিশপের নিয়োগ শুরু হয় ২০ বছর পর ২০১৪ সালে।

প্রথা অনুসারে, নতুন আর্চবিশপ নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় একজনের নাম প্রধানমন্ত্রী স্যার কেয়ার স্টারমারের কাছে পাঠানো হয় এবং তিনি সেটি রাজার কাছে পাঠান।

প্রযুক্তিগতভাবে ইংল্যান্ড চার্চের প্রধান রাজা হলেও, ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপই সবচেয়ে সিনিয়র বিশপ এবং চার্চ ও বিশ্বব্যাপী অ্যাংলিকান কমিউনিয়নের আধ্যাত্মিক নেতা।

জানুয়ারিতে কনফার্মেশন অব ইলেকশন অনুষ্ঠানের পর আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন দায়িত্ব নেবেন ডেম সারা এবং রাজাকে শ্রদ্ধা জানানোর পর দায়িত্ব গ্রহণের ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

দুই সন্তানের জননী ডেম সারা ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসে ৩৫ বছরের বেশি সময় কাজ করেছেন। ১৯৯৯ সালে ইংল্যান্ডের ইতিহাসে সবচেয়ে কমবয়সী প্রধান নার্সিং অফিসার হন তিনি।

যদিও তখন তিনি চার্চে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করছিলেন, কয়েক বছর পর তিনি পুরোহিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং দ্রুত চার্চে নির্যাতন মোকাবেলায় সংস্কার আনার কাজে যুক্ত হন।

/এস/
বিষয়:
যুক্তরাজ্যলন্ডনইংল্যান্ডবিশ্ব সংবাদ
