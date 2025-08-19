৬ হাজার শিক্ষার্থী ভিসা বাতিল করেছে যুক্তরাষ্ট্র

ছয় হাজারের বেশি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর ভিসা বাতিল করেছে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর। সোমবার (১৮ আগস্ট) সংবাদমাধ্যমকে পররাষ্ট্র দফতর জানিয়েছে, এই শিক্ষার্থীরা মার্কিন আইন লঙ্ঘন করেছে বা অনুমোদিত সময়ের চেয়ে বেশি অবস্থান করেছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে।
বাতিল হওয়া ৬ হাজার শিক্ষার্থী ভিসার মধ্যে প্রায় ৪ হাজার ভিসাই আইন লঙ্ঘনের কারণে বাতিল হয়েছে।
এই পদক্ষেপ এমন সময়ে এলো যখন ট্রাম্প প্রশাসন অভিবাসন এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ওপর কড়া পদক্ষেপ চালিয়ে যাচ্ছে।
পররাষ্ট্র দফতর জানিয়েছে, শিক্ষার্থীদের আইন লঙ্ঘনের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছিল আক্রমণ, মাদকাসক্ত অবস্থায় ড্রাইভিং, চুরি এবং সন্ত্রাসবাদে সহায়তা।
যদিও পররাষ্ট্র দফতর স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেনি ‘সন্ত্রাসবাদে সহায়তা’ বলতে তারা কী বোঝাচ্ছে। ট্রাম্প প্রশাসন এমন কিছু শিক্ষার্থীকে লক্ষ্য করেছে যারা ফিলিস্তিনের পক্ষে প্রতিবাদ করেছে। প্রশাসন তাদের যুক্তি দিয়েছে যে তারা ইহুদি-বিরোধী আচরণ প্রকাশ করেছে।
পররাষ্ট্র দফতর আরও জানিয়েছে, প্রায় ২০০-৩০০টি ভিসা বাতিল করা হয়েছে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য।
বছরের শুরুতে ট্রাম্প প্রশাসন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য ভিসা অ্যাপয়েন্টমেন্ট স্থগিত করেছিল। জুনে যখন তারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট পুনরায় চালু করেছিল, তখন ঘোষণা করা হয়েছিল যে সমস্ত আবেদনকারীর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অ্যাকাউন্ট প্রকাশ্য রাখতে হবে যাতে যাচাই-বাছাই করা যায়।
তখন ট্রাম্প প্রশাসন বলেছিল, ‘যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক, সংস্কৃতি, সরকার, প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠার মূলনীতির বিরুদ্ধে কোনও শত্রুতার ইঙ্গিত’ আছে কিনা তা খুঁজে দেখবে তারা। এসবের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীদের সামাজিক যোগাযোগ অ্যাকাউন্ট স্ক্রিনিং করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল পররাষ্ট্র দফতর কর্মকর্তাদের।
পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেছেন, জানুয়ারি থেকে ‘হাজার হাজার’ শিক্ষার্থী ভিসা বাতিল করা হয়েছে। সর্বশেষ সংখ্যা আমি জানি না, তবে সম্ভবত আরও করতে হবে।
২০ মে আইনপ্রণেতাদের রুবিও জানান, সেইসব ব্যক্তির ভিসা বাতিল করার বিষয়টি আমরা চালিয়ে যাবো, যারা অতিথি হিসাবে এদেশে রয়েছেন এবং আমাদের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছেন।
তথ্য সংগ্রহকারী সংস্থা ওপেন ডোরসের হিসাব অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে ২১০টিরও বেশি দেশ থেকে আসা ১১ লাখের বেশি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ছিল।