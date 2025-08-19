X
মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫
৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

৬ হাজার শিক্ষার্থী ভিসা বাতিল করেছে যুক্তরাষ্ট্র

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৬:০৩আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৬:০৩
যুক্তরাষ্ট্রে ৬ হাজার শিক্ষার্থী ভিসা বাতিল। ছবি: অনলাইন।

ছয় হাজারের বেশি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর ভিসা বাতিল করেছে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর। সোমবার (১৮ আগস্ট) সংবাদমাধ্যমকে পররাষ্ট্র দফতর জানিয়েছে, এই শিক্ষার্থীরা মার্কিন আইন লঙ্ঘন করেছে বা অনুমোদিত সময়ের চেয়ে বেশি অবস্থান করেছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে।

বাতিল হওয়া ৬ হাজার শিক্ষার্থী ভিসার মধ্যে প্রায় ৪ হাজার ভিসাই আইন লঙ্ঘনের কারণে বাতিল হয়েছে।

এই পদক্ষেপ এমন সময়ে এলো যখন ট্রাম্প প্রশাসন অভিবাসন এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ওপর কড়া পদক্ষেপ চালিয়ে যাচ্ছে।

পররাষ্ট্র দফতর জানিয়েছে, শিক্ষার্থীদের আইন লঙ্ঘনের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছিল আক্রমণ, মাদকাসক্ত অবস্থায় ড্রাইভিং, চুরি এবং সন্ত্রাসবাদে সহায়তা।

যদিও পররাষ্ট্র দফতর স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেনি ‘সন্ত্রাসবাদে সহায়তা’ বলতে তারা কী বোঝাচ্ছে। ট্রাম্প প্রশাসন এমন কিছু শিক্ষার্থীকে লক্ষ্য করেছে যারা ফিলিস্তিনের পক্ষে প্রতিবাদ করেছে। প্রশাসন তাদের যুক্তি দিয়েছে যে তারা ইহুদি-বিরোধী আচরণ প্রকাশ করেছে।

পররাষ্ট্র দফতর আরও জানিয়েছে, প্রায় ২০০-৩০০টি ভিসা বাতিল করা হয়েছে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য।  

বছরের শুরুতে ট্রাম্প প্রশাসন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য ভিসা অ্যাপয়েন্টমেন্ট স্থগিত করেছিল। জুনে যখন তারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট পুনরায় চালু করেছিল, তখন ঘোষণা করা হয়েছিল যে সমস্ত আবেদনকারীর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অ্যাকাউন্ট প্রকাশ্য রাখতে হবে যাতে যাচাই-বাছাই করা যায়।

তখন ট্রাম্প প্রশাসন বলেছিল, ‘যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক, সংস্কৃতি, সরকার, প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠার মূলনীতির বিরুদ্ধে কোনও শত্রুতার ইঙ্গিত’ আছে কিনা তা খুঁজে দেখবে তারা। এসবের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীদের সামাজিক যোগাযোগ অ্যাকাউন্ট স্ক্রিনিং করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল পররাষ্ট্র দফতর কর্মকর্তাদের।  

পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেছেন, জানুয়ারি থেকে ‘হাজার হাজার’ শিক্ষার্থী ভিসা বাতিল করা হয়েছে। সর্বশেষ সংখ্যা আমি জানি না, তবে সম্ভবত আরও করতে হবে।

২০ মে  আইনপ্রণেতাদের রুবিও জানান, সেইসব ব্যক্তির ভিসা বাতিল করার বিষয়টি আমরা চালিয়ে যাবো, যারা অতিথি হিসাবে এদেশে রয়েছেন এবং আমাদের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছেন।

তথ্য সংগ্রহকারী সংস্থা ওপেন ডোরসের হিসাব অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে ২১০টিরও বেশি দেশ থেকে আসা ১১ লাখের বেশি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ছিল।

/এস/
বিষয়:
যুক্তরাষ্ট্রভিসাশিক্ষার্থীবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
হোয়াইট হাউজে জেলেনস্কির উষ্ণ অভ্যর্থনা, তবে রয়ে গেছে অনেক প্রশ্ন
যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলে ধেয়ে আসছে হারিকেন এরিন, সতর্কতা জারি
ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে এবার আনুষ্ঠানিক পোশাক পরলেন জেলেনস্কি
সর্বশেষ খবর
বনানীর ‘সিসা বারে’ রাব্বি হত্যা: এক আসামির দায় স্বীকার
বনানীর ‘সিসা বারে’ রাব্বি হত্যা: এক আসামির দায় স্বীকার
জাফলংয়ে পাথর লুটের ঘটনায় মামলা, আসামি অজ্ঞাতনামা
জাফলংয়ে পাথর লুটের ঘটনায় মামলা, আসামি অজ্ঞাতনামা
জুলাইয়ে সড়কে ঝরেছে ৪১৮ প্রাণ
জুলাইয়ে সড়কে ঝরেছে ৪১৮ প্রাণ
পদত‍্যাগ করলেন প্রসিকিউটর হাসানুল বান্না
পদত‍্যাগ করলেন প্রসিকিউটর হাসানুল বান্না
সর্বাধিক পঠিত
১১ নারী শিক্ষকসহ ১২ জনকে চাকরিচ্যুত করলো অ্যাডহক কমিটি
শেরেবাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়১১ নারী শিক্ষকসহ ১২ জনকে চাকরিচ্যুত করলো অ্যাডহক কমিটি
মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করলো এনসিপি
মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করলো এনসিপি
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক
পোড়ানো হলো বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনা সম্পর্কিত চার শতাধিক বই
পোড়ানো হলো বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনা সম্পর্কিত চার শতাধিক বই
সিলেটের নতুন ডিসি সারোয়ার আলম
সিলেটের নতুন ডিসি সারোয়ার আলম
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media