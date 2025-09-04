X
বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে মামলা করলো ওয়াশিংটন ডিসি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৩৪আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৩৪
ওয়াশিংটন ডিসিতে টহল দিচ্ছে ন্যাশনাল গার্ডের সদস্যরা। ছবি: রয়টার্স।

যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানীতে ন্যাশনাল গার্ড সৈন্য মোতায়েনের ঘটনায় ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে ওয়াশিংটন ডিসি। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) ফেডারেল কোর্টে দায়ের করা হয় মামলাটি। মামলায় বলা হয়েছে,এই মোতায়েন অসাংবিধানিক এবং একাধিক ফেডারেল আইন লঙ্ঘন করেছে। আদালতের কাছে এই মোতায়েন বন্ধে আদেশ জারির আবেদন জানানো হয়েছে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

ডিসির অ্যাটর্নি জেনারেল ব্রায়ান শোয়ালব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে বলেছেন, মার্কিন নাগরিকদের ওপর আমেরিকান ভূমিতে সশস্ত্র সেনারা পুলিশি দায়িত্ব পালন করবে—এটি কখনোই হওয়া উচিত নয়।

তিনি আরও বলেন, ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়ার ওপর জোরপূর্বক সামরিক দখল আমাদের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন এবং মৌলিক স্বাধীনতাকে লঙ্ঘন করে। এটি বন্ধ করতে হবে।

এই বছরের জানুয়ারিতে হোয়াইট হাউজে ফিরে আসার পর থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা প্রসারিত করার চেষ্টা করছেন। সমালোচকরা বলছেন, এটি নির্বাহী ক্ষমতার এক বিপজ্জনক সম্প্রসারণ, যা সেনাবাহিনী ও সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে।

গত মাসে ট্রাম্প ন্যাশনাল গার্ড সৈন্যদের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে মোতায়েন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এর মাধ্যমে আইন, শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে। এছাড়া ট্রাম্প রাজধানীর মেট্রোপলিটন পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে সরাসরি ফেডারেল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন।

যুক্তরাষ্ট্রডোনাল্ড ট্রাম্পওয়াশিংটনবিশ্ব সংবাদ
