শনিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১২ আশ্বিন ১৪৩২
কলোম্বিয়ার প্রেসিডেন্টের ভিসা বাতিল করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:২৮আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:২৮
নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দফতরের বাইরে ফিলিস্তিনপন্থি বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে বক্তব্য দিচ্ছেন কলোম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো। ছবি: রয়টার্স।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর জানিয়েছে, কলোম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রোর ভিসা বাতিল করা হবে। শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) নিউ ইয়র্কে মার্কিন সেনাদের ‘আদেশ অমান্য এবং সহিংসতায় উসকানি দেওয়ার আহ্বান’ জানানোর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে এমন পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

এক্সে দেওয়া এক পোস্টে পররাষ্ট্র দফতর জানায়, “তার বেপরোয়া ও উসকানিমূলক কর্মকাণ্ডের কারণে আমরা পেত্রোর ভিসা বাতিল করব।”

জাতিসংঘ সদর দফতরের বাইরে এক সমাবেশে পেত্রো বলেন, “আমি যুক্তরাষ্ট্রের সেনাদের বলছি, মানুষের দিকে অস্ত্র তাক করবেন না। (প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড) ট্রাম্পের আদেশ অমান্য করুন। মানবতার আদেশ মেনে চলুন!”

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে নিউ ইয়র্কে অবস্থান করছেন তিনি। তবে তার কার্যালয় বা কলোম্বিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনও মন্তব্য করেনি।

মঙ্গলবার জাতিসংঘে দেয়া ভাষণে পেত্রো বলেন, গাজায় গণহত্যায় ট্রাম্প ‘সহযোগী’। এছাড়া ক্যারিবীয় সাগরে মাদকবাহী সন্দেহভাজন নৌকায় মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র হামলার জন্য ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ‘অপরাধমূলক তদন্ত’ হওয়া উচিত।

শুক্রবার তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্রোফাইলে দেখা গেছে, তিনি নিউ ইয়র্কে ফিলিস্তিনপন্থি বিক্ষোভে বক্তব্য দেওয়ার কয়েকটি ভিডিও শেয়ার করেছেন।

এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, “ফ্রি প্যালেস্টাইন। গাজা পতিত হলে মানবতা ধ্বংস হবে।”

ফিলিস্তিনে যুদ্ধের বিরোধিতায় সোচ্চার কলোম্বিয়ার এই নেতা ইসরায়েলের কাছে কয়লা রপ্তানিও স্থগিত করেছেন।

/এস/
বিষয়:
যুক্তরাষ্ট্রনিউ ইয়র্কজাতিসংঘডোনাল্ড ট্রাম্পবিশ্ব সংবাদ
