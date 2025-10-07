X
মঙ্গলবার, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
২২ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

গ্রেটা থুনবার্গকে ঝামেলাবাজ বললেন ট্রাম্প, ডাক্তার দেখানোর পরামর্শ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:০৪আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:০৪
ডোনাল্ড ট্রাম্প ও গ্রেটা থুনবার্গ। ছবি: রয়টার্স।

সুইডিশ জলবায়ু অধিকারকর্মী গ্রেটা থুনবার্গকে নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোমবার (৬ অক্টোবর) ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, “তিনি একজন ঝামেলাবাজ। তিনি এখন আর পরিবেশ নিয়ে কাজ করছেন না। এখন এইসব নিয়ে ব্যস্ত... তার একজন ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার। তার রাগ নিয়ন্ত্রণের সমস্যা আছে।” ইসরায়েলের সংবাদমাধ্যম দ্য টাইমস অব ইসরায়েল এ খবর জানিয়েছে।

ত্রাণবাহী নৌবহর ‘গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা’ নিয়ে গাজায় যাওয়ার চেষ্টা করে ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে গ্রেফতার ও পরে মুক্তি পাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাকে এমন উপহাস করেন ট্রাম্প।

শুক্রবার ইসরায়েলি নৌবাহিনী গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার ৪০০ জনের বেশি অধিকারকর্মীকে আটক করে। এর মধ্যে গ্রেটা থুনবার্গও ছিলেন। পরে অধিকারকর্মীদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানো শুরু করে ইসরায়েল। সোমবার গ্রেটা থুনবার্গসহ আরও একদল অধিকারকর্মীকে গ্রিস ও স্লোভাকিয়ায় ফেরত পাঠায় ইসরায়েল।

থুনবার্গের সহকর্মী ও আইনজীবীরা অভিযোগ করেন, গ্রেফতারের পর তাকে এবং অন্য কর্মীদের ইসরায়েলের মরুভূমির এক কারাগারে ‘নির্যাতন ও নৃশংস আচরণের’ শিকার হতে হয়েছে। অবশ্য ইসরায়েল এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

থুনবার্গ ও ট্রাম্পের মধ্যে বহু বছর ধরে অনলাইনে কথার লড়াই চলছে। তারা প্রায়ই একে অপরকে কথা তিয়ে ব্যঙ্গাত্মকভাবে আক্রমণ করেছেন।

২০১৯ সালে ‘টাইম’ ম্যাগাজিনের বর্ষসেরা ব্যক্তি নির্বাচিত হওয়ার পর ট্রাম্প থুনবার্গকে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, তার রাগ নিয়ন্ত্রণের সমস্যা আছে। জবাবে থুনবার্গ তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সের পরিচিতি অংশ নিজের সম্পর্কে লিখেছেন, ‘একজন কিশোরী, যে তার রাগ নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।’

/এস/
বিষয়:
যুক্তরাষ্ট্রগাজাইসরায়েলডোনাল্ড ট্রাম্পবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
গাজায় নজিরবিহীন নৃশংসতার শিকার সাংবাদিকরা
গাজায় গণহত্যা চলছে : ইসরায়েল থেকে বহিষ্কার হয়ে গ্রেটা থুনবার্গের দাবি
মহিষের সুন্দরী প্রতিযোগিতা!
সর্বশেষ খবর
বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে বৈঠকে যা আলোচনা হলো
বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে বৈঠকে যা আলোচনা হলো
পাসপোর্ট চুরি হওয়ায় মাল্টার বিপক্ষে খেলতে পারছেন না ডাচ খেলোয়াড়
পাসপোর্ট চুরি হওয়ায় মাল্টার বিপক্ষে খেলতে পারছেন না ডাচ খেলোয়াড়
স্ত্রী-সন্তানসহ সাবেক এমপি সামছুল আলম দুদুর বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা
স্ত্রী-সন্তানসহ সাবেক এমপি সামছুল আলম দুদুর বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা
সাবেক সেনা কর্মকর্তা সামছুর রহমানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা, এনআইডি ব্লকের আদেশ
সাবেক সেনা কর্মকর্তা সামছুর রহমানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা, এনআইডি ব্লকের আদেশ
সর্বাধিক পঠিত
রূপসা নদীতে ডুবলো সুন্দরবনের ট্যুরিস্ট জাহাজ
রূপসা নদীতে ডুবলো সুন্দরবনের ট্যুরিস্ট জাহাজ
কার্ডে বছরে পাঠানো যাবে সর্বোচ্চ ৩ হাজার ডলার
এসএমই খাতের বৈদেশিক লেনদেনকার্ডে বছরে পাঠানো যাবে সর্বোচ্চ ৩ হাজার ডলার
বন্ধ হলো শেখ হাসিনার নির্বাচন করার পথ
ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধনবন্ধ হলো শেখ হাসিনার নির্বাচন করার পথ
চীনের ২০টি ‘জে-১০সি’ যুদ্ধবিমান কিনতে চায় বাংলাদেশ, খরচ ২.২ বিলিয়ন ডলার
চীনের ২০টি ‘জে-১০সি’ যুদ্ধবিমান কিনতে চায় বাংলাদেশ, খরচ ২.২ বিলিয়ন ডলার
গাজা শান্তি পরিকল্পনা: কঠিন পরীক্ষায় চীনের কূটনীতি
গাজা শান্তি পরিকল্পনা: কঠিন পরীক্ষায় চীনের কূটনীতি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media