X
বৃহস্পতিবার, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
২৪ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

টরন্টোতে বিস্ময়, শতবর্ষ পুরনো বীজ ও প্রাণের চমক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০৯ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৫৩আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৫৩
টরন্টোর একটি নদী তীরবর্তী জমিকে পুনরায় প্রাকৃতিক রূপে ফিরিয়ে আনার কাজ চলছে। ছবি: ভিড ইঞ্জেলেভিকস ও রায়ান ওয়াকার।

যখন ইকোসিস্টেম বিশেষজ্ঞ শেলবি রিসকিনের হাতে টরন্টোর নদী তীরবর্তী এলাকা থেকে সংগৃহীত শতাব্দী প্রাচীন মাটির ছোট ডিস্ক-নমুনা আসে, তিনি আশা করেছিলেন, হয়তো সেখানে কিছু উদ্ভিদের চিহ্ন মিলবে—ক্যাটটেলস, বুলরাশেস, জললিলি ও আইরিস—যা একসময় ধ্বংসপ্রাপ্ত জলাভূমিতে জন্মাতো।

কিন্তু নমুনা মাইক্রোস্কোপে পর্যবেক্ষণ করার পর তিনি এবং এক স্নাতকোত্তর ছাত্র হতবাক হয়ে দেখেন, একটি বাদামী কীটের মতো প্রাণ অ্যালগির সবুজ গুচ্ছ খাচ্ছে। অথচ এটি ১৩০ বছরের বেশি সময় আগের একটি নমুনা। চারপাশে পানি চিপচিপে প্রাণী, কৃমি এবং জলজ সূক্ষ্ম প্রাণীরাও নাচছে ও ঘুরছে।

রিসকিন বলেন, “আমরা প্রাচীন কিছু জীবন পুনর্জীবিত করতে সক্ষম হয়েছি, যা দেখায় এই জলাভূমি নগরায়নের আগে কেমন ছিল।”

তাদের কাজ এবং প্যালিওইকোলজিস্টের গবেষণা শীঘ্রই দুইটি পিয়ার-সমীক্ষিত গবেষণাপত্রে প্রকাশিত হবে। এই আবিষ্কার শুধু একটি টাইম ক্যাপসুল নয় বরং মানব-সৃষ্ট ধ্বংসের মধ্যেও বাস্তুতন্ত্রের স্থিতিস্থাপকতা প্রদর্শন করছে।

মূল প্রকল্পটি টরন্টোর নদী ও পার্শ্ববর্তী জমি পুনঃপ্রাকৃতিকীকরণের জন্য পরিকল্পিত, যা বিশ্বে সবচেয়ে বড় নদীতীর পুনর্জীবন প্রকল্প হিসেবে বিবেচিত। প্রকল্পের সময়ে মাটি খননকালে পাওয়া বীজ ও উদ্ভিদের অংশ, শতাধিক বছর পরে আবার জীবিত হয়ে ফিরে এসেছে।

পিট বগ এবং জলাভূমিগুলো এক শতাধিক বছর আগে মাটি ও কঙ্করে ঢাকা হয়েছিল। ১৯২০-এর দশকে ডন নদীর কংক্রিট খাল তৈরি করা হয়, যা নদীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করলেও ঝড়ের সময় ব্যয়বহুল বন্যা ঘটত। ২০০৭ সালে প্রকল্পটি পুনঃপ্রাকৃতিকীকরণের জন্য শুরু হয়। তিন হেক্টর নতুন উপকূলীয় জলাভূমি ও চার হেক্টর বন্যপ্রাণীর আবাস তৈরি করা হয়েছে। নদীর নতুন বাঁক ও নতুন দ্বীপ, ওক্বেমিন মিনিসিং, এ সময় তৈরি হয়েছে, যেখানে শতাব্দী প্রাচীন উদ্ভিদের আবিষ্কার ঘটেছে।

ল্যাবে নমুনা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, শুধু উদ্ভিদই নয়—পানি চিপচিপে প্রাণী, কৃমি, লার্ভা ও জলজ সূক্ষ্ম প্রাণীও পুনর্জীবিত হয়েছে। রিসকিন বলেন, “মাটি পুনর্জীবিত হওয়ার জন্য সব কিছু প্রস্তুত ছিল—মাইক্রোবস, পুষ্টি, ক্ষুদ্র উপাদান—যা মাটিকে একটি সমৃদ্ধ বাস্তুতন্ত্রে রূপান্তরিত করেছে।”

এই আবিষ্কারগুলো দেখায়, স্থানীয় মাটি ব্যবহার করে পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টায় বাস্তুতন্ত্রকে আরও উন্নত করা সম্ভব।

একজন আদিবাসী বৃদ্ধ শেলি চার্লস বলেন, “প্রচলিত জ্ঞান অতীতের সঙ্গে আমাদের যুক্ত রাখে। প্রথম উদ্ভিদগুলো পুনর্জীবিত হতে শুরু করলে আমরা বুঝতে পারি, প্রকৃতিতে সবকিছু কতটা আন্তঃসংযুক্ত।”

পুনঃরোপিত উদ্ভিদ ও প্রাণীর সঙ্গে ফিরে এসেছে বিওভার, মাসক্র্যাট, মাছ, কচ্ছপ, স্নোউ আউল ও ঈগল—যাদের চার্লস ‘বাস্তুতন্ত্রের প্রকৃত প্রকৌশলী’ বলে অভিহিত করেন।

শতাধিক বছর ধরে শিল্পায়িত মৃত অঞ্চলটি আজ নতুন পার্ক ও শান্ত জলাশয়ে পরিণত হয়েছে। আবিষ্কৃত উদ্ভিদ ও প্রাণের গল্প মানুষের মনে বিস্ময় এবং আনন্দ উদ্রেক করেছে।

সূত্র: সিএনএন

/এস/
বিষয়:
কানাডাবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
যুক্তরা‌জ্যে অপ্রাপ্তবয়স্ক যুগ‌লের বি‌য়ে পড়ানোর স্বীকারোক্তি বাংলাদেশি ইমা‌মের
নাতিকে সাহায্য করতে জেলে ঢুকতে সুপারমার্কেটে বৃদ্ধের ডাকাতি
যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ারবাজারে বড় ধসের আশঙ্কা, সতর্ক করলেন শীর্ষ মার্কিন ব্যাংকার
সর্বশেষ খবর
যুক্তরা‌জ্যে অপ্রাপ্তবয়স্ক যুগ‌লের বি‌য়ে পড়ানোর স্বীকারোক্তি বাংলাদেশি ইমা‌মের
যুক্তরা‌জ্যে অপ্রাপ্তবয়স্ক যুগ‌লের বি‌য়ে পড়ানোর স্বীকারোক্তি বাংলাদেশি ইমা‌মের
সংকট আছে, সামনে আরও আসছে: মাহফুজ আলম
সংকট আছে, সামনে আরও আসছে: মাহফুজ আলম
বাসা ভাড়া নেওয়ার ছলে মোবাইল চুরি: চক্রের ৩ নারী গ্রেফতার
বাসা ভাড়া নেওয়ার ছলে মোবাইল চুরি: চক্রের ৩ নারী গ্রেফতার
করোনা পরবর্তীকালে সর্বনিম্ন জিডিপি প্রবৃদ্ধি গত অর্থবছরে, ৩.৬৯ শতাংশ
করোনা পরবর্তীকালে সর্বনিম্ন জিডিপি প্রবৃদ্ধি গত অর্থবছরে, ৩.৬৯ শতাংশ
সর্বাধিক পঠিত
আজ রাতে বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ, দেখবেন কোথায়?
আজ রাতে বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ, দেখবেন কোথায়?
সারা দেশে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস
সারা দেশে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস
বাংলাদেশে ভারতের দূতাবাস ও সব মিশনে আসছেন নতুন প্রধান
বাংলাদেশে ভারতের দূতাবাস ও সব মিশনে আসছেন নতুন প্রধান
শুক্রবার ১৬ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়
শুক্রবার ১৬ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়
আলোকচিত্রী শহিদুল আলম ইসরায়েলের কেৎজিয়েত কারাগারে: দৃক
আলোকচিত্রী শহিদুল আলম ইসরায়েলের কেৎজিয়েত কারাগারে: দৃক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media