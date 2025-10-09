টরন্টোতে বিস্ময়, শতবর্ষ পুরনো বীজ ও প্রাণের চমক

যখন ইকোসিস্টেম বিশেষজ্ঞ শেলবি রিসকিনের হাতে টরন্টোর নদী তীরবর্তী এলাকা থেকে সংগৃহীত শতাব্দী প্রাচীন মাটির ছোট ডিস্ক-নমুনা আসে, তিনি আশা করেছিলেন, হয়তো সেখানে কিছু উদ্ভিদের চিহ্ন মিলবে—ক্যাটটেলস, বুলরাশেস, জললিলি ও আইরিস—যা একসময় ধ্বংসপ্রাপ্ত জলাভূমিতে জন্মাতো।
কিন্তু নমুনা মাইক্রোস্কোপে পর্যবেক্ষণ করার পর তিনি এবং এক স্নাতকোত্তর ছাত্র হতবাক হয়ে দেখেন, একটি বাদামী কীটের মতো প্রাণ অ্যালগির সবুজ গুচ্ছ খাচ্ছে। অথচ এটি ১৩০ বছরের বেশি সময় আগের একটি নমুনা। চারপাশে পানি চিপচিপে প্রাণী, কৃমি এবং জলজ সূক্ষ্ম প্রাণীরাও নাচছে ও ঘুরছে।
রিসকিন বলেন, “আমরা প্রাচীন কিছু জীবন পুনর্জীবিত করতে সক্ষম হয়েছি, যা দেখায় এই জলাভূমি নগরায়নের আগে কেমন ছিল।”
তাদের কাজ এবং প্যালিওইকোলজিস্টের গবেষণা শীঘ্রই দুইটি পিয়ার-সমীক্ষিত গবেষণাপত্রে প্রকাশিত হবে। এই আবিষ্কার শুধু একটি টাইম ক্যাপসুল নয় বরং মানব-সৃষ্ট ধ্বংসের মধ্যেও বাস্তুতন্ত্রের স্থিতিস্থাপকতা প্রদর্শন করছে।
মূল প্রকল্পটি টরন্টোর নদী ও পার্শ্ববর্তী জমি পুনঃপ্রাকৃতিকীকরণের জন্য পরিকল্পিত, যা বিশ্বে সবচেয়ে বড় নদীতীর পুনর্জীবন প্রকল্প হিসেবে বিবেচিত। প্রকল্পের সময়ে মাটি খননকালে পাওয়া বীজ ও উদ্ভিদের অংশ, শতাধিক বছর পরে আবার জীবিত হয়ে ফিরে এসেছে।
পিট বগ এবং জলাভূমিগুলো এক শতাধিক বছর আগে মাটি ও কঙ্করে ঢাকা হয়েছিল। ১৯২০-এর দশকে ডন নদীর কংক্রিট খাল তৈরি করা হয়, যা নদীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করলেও ঝড়ের সময় ব্যয়বহুল বন্যা ঘটত। ২০০৭ সালে প্রকল্পটি পুনঃপ্রাকৃতিকীকরণের জন্য শুরু হয়। তিন হেক্টর নতুন উপকূলীয় জলাভূমি ও চার হেক্টর বন্যপ্রাণীর আবাস তৈরি করা হয়েছে। নদীর নতুন বাঁক ও নতুন দ্বীপ, ওক্বেমিন মিনিসিং, এ সময় তৈরি হয়েছে, যেখানে শতাব্দী প্রাচীন উদ্ভিদের আবিষ্কার ঘটেছে।
ল্যাবে নমুনা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, শুধু উদ্ভিদই নয়—পানি চিপচিপে প্রাণী, কৃমি, লার্ভা ও জলজ সূক্ষ্ম প্রাণীও পুনর্জীবিত হয়েছে। রিসকিন বলেন, “মাটি পুনর্জীবিত হওয়ার জন্য সব কিছু প্রস্তুত ছিল—মাইক্রোবস, পুষ্টি, ক্ষুদ্র উপাদান—যা মাটিকে একটি সমৃদ্ধ বাস্তুতন্ত্রে রূপান্তরিত করেছে।”
এই আবিষ্কারগুলো দেখায়, স্থানীয় মাটি ব্যবহার করে পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টায় বাস্তুতন্ত্রকে আরও উন্নত করা সম্ভব।
একজন আদিবাসী বৃদ্ধ শেলি চার্লস বলেন, “প্রচলিত জ্ঞান অতীতের সঙ্গে আমাদের যুক্ত রাখে। প্রথম উদ্ভিদগুলো পুনর্জীবিত হতে শুরু করলে আমরা বুঝতে পারি, প্রকৃতিতে সবকিছু কতটা আন্তঃসংযুক্ত।”
পুনঃরোপিত উদ্ভিদ ও প্রাণীর সঙ্গে ফিরে এসেছে বিওভার, মাসক্র্যাট, মাছ, কচ্ছপ, স্নোউ আউল ও ঈগল—যাদের চার্লস ‘বাস্তুতন্ত্রের প্রকৃত প্রকৌশলী’ বলে অভিহিত করেন।
শতাধিক বছর ধরে শিল্পায়িত মৃত অঞ্চলটি আজ নতুন পার্ক ও শান্ত জলাশয়ে পরিণত হয়েছে। আবিষ্কৃত উদ্ভিদ ও প্রাণের গল্প মানুষের মনে বিস্ময় এবং আনন্দ উদ্রেক করেছে।
