রবিবার, ১০ আগস্ট ২০২৫
২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
ডা. শামিউল ইসলামকে অবসরে পাঠালো স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
১০ আগস্ট ২০২৫, ২৩:১১আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ২৩:১১
জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের (নিপসম) সাবেক পরিচালক ডা. মো. শামিউল ইসলামকে অবসরে পাঠিয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

রবিবার (১০ আগস্ট) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, মো. শামিউল ইসলামের সরকারি চাকরিকাল ২৫ বছর পূর্ণ হয়েছে। তাকে জনস্বার্থে সরকারি চাকরি থেকে অবসর দেওয়া হলো। তবে বিধি মোতাবেক তিনি অবসর সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন। 

ডা. শামিউল ইসলাম আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক (প্রশাসন) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সেসময় তার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ ওঠে। এরপর গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে তাকে নিপসমের পরিচালক হিসেবে বদলি করে স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। গত ৫ আগস্ট সরকার পরিবর্তনের পর তাকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়। 

বিষয়:
ওএসডিস্বাস্থ্য অধিদফতরস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়
