হার্টের রিংয়ের দাম কমবে ৩১ কোম্পানির, নতুন মূল্য কার্যকর ১ অক্টোবর

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নির্ধারণ করে দেওয়া হার্টের রিংয়ের (স্টেন্ট) নতুন দাম আগামী ১ অক্টোবর থেকে কার্যকর হবে বলে জানিয়েছে ওষুধ প্রশাসন অধিদফতর। এছাড়া মোট ৩১টি কোম্পানির তৈরি স্টেন্টের মূল্য কমানো হবে। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) রাজধানীর মহাখালীতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ওষুধ প্রশাসন অধিদফতরের পরিচালক ডা. মো. আকতার হোসেন এ তথ্য জানান।
আকতার হোসেন জানান, জীবন রক্ষাকারী এ গুরুত্বপূর্ণ মেডিক্যাল ডিভাইসের দাম সহনীয় ও সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে সরকার স্টেন্ট, পেসমেকার, বেলুন, ক্যাথেটারসহ বিভিন্ন যন্ত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ নিয়েছে। এর অংশ হিসেবে গত ১৩ এপ্রিল স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের বরেণ্য কার্ডিয়াক, ভাস্কুলার ও নিউরো সার্জনদের নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ পরামর্শক কমিটি গঠন করে। তিন দফা সভার পর কমিটি বাজারে প্রচলিত আমেরিকান তিনটি কোম্পানির স্টেন্টের মূল্য পর্যালোচনা করে। প্রতিবেশী দেশের দাম, ট্যাক্স, ভ্যাট ও অন্যান্য চার্জ বিবেচনায় এনে গত ৮ জুলাইয়ের সভার সুপারিশের ভিত্তিতে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ ৩ আগস্ট স্টেন্টের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য পুনর্নির্ধারণ করে।
নতুন দামে স্টেন্ট কেনা হলে রোগীদের চিকিৎসা ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে বলে জানান ডা. আকতার হোসেন। তবে কিছু আমদানিকারকের হাতে পুরোনো দামের পণ্য মজুত থাকায় তারা কার্যকর করতে সময় চেয়েছিল। কিন্তু জনস্বার্থে এবং গণমাধ্যমে দাম কমার খবর প্রকাশিত হওয়ায় হাসপাতালগুলোতে নতুন দামের পণ্যের জন্য রোগীদের চাপ তৈরি হয়েছে।
তিনি আরও জানান, মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী— আগামী ১ অক্টোবর থেকে নতুন দাম কার্যকর হবে। পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির পরামর্শে ওষুধ প্রশাসন অধিদফতর পর্যায়ক্রমে হার্টের চিকিৎসায় ব্যবহৃত সব মেডিক্যঅল ডিভাইসের দাম যৌক্তিকভাবে পুনর্নির্ধারণ বা নতুনভাবে নির্ধারণের কাজ চালিয়ে যাবে।
এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, চলতি আগস্ট মাস অথবা আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে আরও ২৮টিসহ সর্বমোট ৩১টি কোম্পানির হার্টের রিংয়ের দাম কমানো হবে।