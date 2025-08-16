‘বেসরকারি স্বাস্থ্য খাতে অন্যায় মুনাফা বন্ধে নীতিমালা হচ্ছে’

বেসরকারি স্বাস্থ্য খাতে অন্যায় মুনাফা বন্ধ এবং বেতন বৈষম্য দূরীকরণের জন্য নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক ডা. মো. সায়েদুর রহমান। তিনি বলেন, বেসরকারি স্বাস্থ্য খাতে অন্যায় মুনাফা কাম্য নয়। এটি বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় নীতিমালা তৈরি করা হচ্ছে।
শনিবার (১৬ আগস্ট) রাজধানীর শাহবাগে শহীদ আবু সাঈদ ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে বাংলাদেশ প্রাইভেট হসপিটাল, ক্লিনিক অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিপিএইচসিডিওএ)-এর নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির অভিষেক ও সাধারণ সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল।
ডা. সায়েদুর রহমান বলেন, স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মচারীদের মধ্যে বেতন বৈষম্য দূরীকরণের জন্যও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অনেক ক্ষেত্রে একজন চিকিৎসক ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকায় চাকরি করছেন, যা আদর্শ নয়। বেসরকারি খাতে বেতন কাঠামোর অভাব দূর করার জন্য একটি বেতন বোর্ড গঠন করা হবে।
তিনি বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহতদের চিকিৎসা, পরীক্ষা এবং অন্যান্য কার্যক্রমে বেসরকারি পর্যায়ের অংশগ্রহণ দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। জাতীয় সংকটে এগিয়ে আসায় সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ। তবে ১০ থেকে ১২ হাজার মানুষ শয্যা ছাড়া সেবা নিচ্ছেন। এটি সমাধান না হওয়া পর্যন্ত জনগণের ক্ষোভ প্রশমিত করা সম্ভব হবে না।
স্বাস্থ্য খাতে ন্যায্য মুনাফা, কর্মীদের অধিকার এবং সেবার মান উন্নয়নের মাধ্যমে রোগী, চিকিৎসক ও প্রতিষ্ঠান—সবার জন্য একটি স্বচ্ছ, নিরাপদ ও সমান পরিবেশ তৈরি হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।