সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর শারীরিক অবস্থা শঙ্কামুক্ত

সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর শারীরিক অবস্থা শঙ্কামুক্ত বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক (ডিজি) অধ্যাপক ডা. মো. আবু জাফর।
শনিবার (১৬ আগস্ট) দিবাগত রাতে রাজধানীর পান্থপথে স্কয়ার হাসপাতালের সামনে সাংবাদিকদের এ কথা জানান তিনি।
ডা. মো. আবু জাফর বলেন, রাত সাড়ে ১২টার দিকে উপদেষ্টাকে হাসপাতালে এনে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। জরুরি বিভাগের চিকিৎসকরা চিকিৎসা শুরু করেছেন। তাকে বর্তমানে স্যালাইন দিয়ে রাখা হয়েছে। তবে প্রাথমিকভাবে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্টের জন্য আমরা অপেক্ষা করছিলাম। আল্ট্রাসনোগ্রাম করা হয়েছে। তবে পেটে গ্যাস থাকলে প্রকৃত সমস্যা ধরা একটু কঠিন হয়ে যায়। তবে প্রাথমিকভাবে তিনি ভালো আছেন।
তিনি বলেন, চিকিৎসক হিসেবে বলতে পারি উনার রেস্ট দরকার। অন্যান্য ইনভেস্টিগেশন চলছে। ইসিজি করা হয়েছে, হার্টের কোনও সমস্যা নেই। আমার আশা করছি, উনি খুব দ্রুত আরোগ্য লাভ করবেন। প্রাথমিকভাবে বলা যায় উনি শঙ্কামুক্ত।
এ সময় উপদেষ্টার কাজের চাপ, খাবারে অনিয়ম ও পানি শূন্যতার কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে জানান স্বাস্থ্য অধিদফতরের ডিজি।
মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর অসুস্থতার খবর জানিয়েছেন তার স্ত্রী নুসরাত ইমরোজ তিশা। ফেসবুক স্ট্যাটাসে তিনি লিখেছেন, মোস্তফা সরয়ার ফারুকী কক্সবাজারে মন্ত্রণালয়ের একটি ওয়ার্কশপে উপস্থিত থাকাকালীন শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়েছে।
তিশা আরও লিখেছেন, তিনি বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন আপাতত তিনি শঙ্কামুক্ত। সবাই তার জন্য দোয়া করবেন।