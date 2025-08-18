X
সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
বনানী থেকে নিবন্ধনহীন ৩৬ ধরনের ওষুধ জব্দ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৮ আগস্ট ২০২৫, ২০:৪৬আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ২০:৪৬
জব্দ করা ওষুধ

বনানীর আল-আমিন ফার্মেসি থেকে ৩৬ ধরনের নিবন্ধনবিহীন ওষুধ জব্দ করেছে ওষুধ প্রশাসন অধিদফতর। সোমবার (১৮ আগস্ট) সকালে এ অভিযান পরিচালানো হয়। জব্দ করা ওষুধের মধ্যে রয়েছে— উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, গ্যাস্ট্রিক ও হৃদরোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ওষুধ বলে জানান কর্মকর্তারা।

তারা আরও জানান, এই ওষুধগুলোর আনুমানিক মূল্য দেড় লাখ টাকার বেশি। সবগুলো ওষুধই বিদেশ থেকে লাগেজে করে আনা হয়েছে।

কর্মকর্তারা জানান, এই ফার্মেসির কোনও ড্রাগ লাইসেন্স নেই। জরিমানা করা না হলেও কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ওষুধ প্রশাসন অধিদফতর।

 

বিষয়:
ওষুধ
