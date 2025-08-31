একদিনে ডেঙ্গু রোগী ভর্তির রেকর্ড, মৃত্যু ৪

দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও ৫৬৮ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। শনিবার (৩০ আগস্ট) সকাল ৮টা থেকে রবিবার (৩১ আগস্ট) সকাল ৮টা পর্যন্ত এসব রোগী ভর্তি হয়। এ বছর একদিনে এতো রোগী এখন পর্যন্ত আর পাওয়া যায়নি। এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় চার ডেঙ্গু রোগী মারা গেছেন।
স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের দেওয়া তথ্য থেকে এসব জানা গেছে।
স্বাস্থ্য অধিদফতর জানায়, চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ১২২ জনের এবং হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৩১ হাজার ৪৭৬ জন।
স্বাস্থ্য অধিদফতর আরও জানিয়েছে, আগস্টে এখন পর্যন্ত ১০ হাজার ৪৯৬ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে এবং মারা গেছেন ৩৯ জন। সারা দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে বর্তমানে ১ হাজার ৪৮৬ ডেঙ্গু রোগী ভর্তি আছে। এর মধ্যে ঢাকায় ৪৭৭ জন, বাকি ১ হাজার ৯ জন অন্যান্য বিভাগে।
স্বাস্থ্য অধিদফতরের তথ্য বলছে, এ বছরের জানুয়ারিতে ১ হাজার ১৬১ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩৭৪ জন, মার্চে ৩৩৬ জন, এপ্রিলে ৭০১ জন, মেতে ১ হাজার ৭৭৩ জন, জুনে ৫ হাজার ৯৫১ জন এবং জুলাইয়ে ১০ হাজার ৬৮৪ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এর মধ্যে জানুয়ারিতে ১০ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩ জন, এপ্রিলে ৭ জন, মেতে ৩ জন, জুনে ১৯ জন এবং জুলাইয়ে ৪১ জন মারা গেছেন।