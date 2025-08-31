X
রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫
১৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

একদিনে ডেঙ্গু রোগী ভর্তির রেকর্ড, মৃত্যু ৪

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৯:২৩আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৯:২৩
ডেঙ্গু রোগী (ফাইল ছবি)

দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও ৫৬৮ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। শনিবার (৩০ আগস্ট) সকাল ৮টা থেকে রবিবার (৩১ আগস্ট) সকাল ৮টা পর্যন্ত এসব রোগী ভর্তি হয়। এ বছর একদিনে এতো রোগী এখন পর্যন্ত আর পাওয়া যায়নি। এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় চার ডেঙ্গু রোগী মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের দেওয়া তথ্য থেকে এসব জানা গেছে।

স্বাস্থ্য অধিদফতর জানায়, চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ১২২ জনের এবং হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৩১ হাজার ৪৭৬ জন।

স্বাস্থ্য অধিদফতর আরও জানিয়েছে, আগস্টে এখন পর্যন্ত ১০ হাজার ৪৯৬ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে এবং মারা গেছেন ৩৯ জন। সারা দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে বর্তমানে ১ হাজার ৪৮৬ ডেঙ্গু রোগী ভর্তি আছে। এর মধ্যে ঢাকায় ৪৭৭ জন, বাকি ১ হাজার ৯ জন অন্যান্য বিভাগে।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের তথ্য বলছে, এ বছরের জানুয়ারিতে ১ হাজার ১৬১ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩৭৪ জন, মার্চে ৩৩৬ জন, এপ্রিলে ৭০১ জন, মেতে ১ হাজার ৭৭৩ জন, জুনে ৫ হাজার ৯৫১ জন এবং জুলাইয়ে ১০ হাজার ৬৮৪ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এর মধ্যে জানুয়ারিতে ১০ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩ জন, এপ্রিলে ৭ জন, মেতে ৩ জন, জুনে ১৯ জন এবং জুলাইয়ে ৪১ জন মারা গেছেন।

 /এসও/আরকে/
বিষয়:
মৃত্যুডেঙ্গু আপডেটরোগী
সম্পর্কিত
মুন্সীগঞ্জে সেপটিক ট্যাংকে নেমে ৩ শ্রমিকের মৃত্যু
বরগুনায় ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা ৬ হাজার ছাড়ালো
বৃষ্টির পানি ফেলতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রাণ গেলো মা-মেয়ের
সর্বশেষ খবর
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যসহ দুই শতাধিক শিক্ষককে অবরুদ্ধ করেছেন শিক্ষার্থীরা
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যসহ দুই শতাধিক শিক্ষককে অবরুদ্ধ করেছেন শিক্ষার্থীরা
এনসিপির ৫১ সদস্যের নির্বাহী কাউন্সিল গঠন
এনসিপির ৫১ সদস্যের নির্বাহী কাউন্সিল গঠন
এক সপ্তাহে ৫০ লাখ সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্য জাতীয় যুবশক্তির
এক সপ্তাহে ৫০ লাখ সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্য জাতীয় যুবশক্তির
হিমির কমিক্সে নিলয়!
হিমির কমিক্সে নিলয়!
সর্বাধিক পঠিত
জামায়াত নেতার বক্তব্যে উত্তেজিত চিকিৎসক, অনুষ্ঠান ছেড়ে উঠে গেলেন বিশেষ সহকারী
জামায়াত নেতার বক্তব্যে উত্তেজিত চিকিৎসক, অনুষ্ঠান ছেড়ে উঠে গেলেন বিশেষ সহকারী
বাংলাদেশে পাকিস্তানি মনোভাব নিয়ে পোলাপান জন্ম নিলো কীভাবে: কাদের সিদ্দিকী
বাংলাদেশে পাকিস্তানি মনোভাব নিয়ে পোলাপান জন্ম নিলো কীভাবে: কাদের সিদ্দিকী
রুমিন ফারহানার এলাকায় এসেছি, তিনি আমাদের জন্য উপহার পাঠিয়েছেন: হাসনাত
রুমিন ফারহানার এলাকায় এসেছি, তিনি আমাদের জন্য উপহার পাঠিয়েছেন: হাসনাত
সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষক গণিতের প্রধান পরীক্ষক
সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষক গণিতের প্রধান পরীক্ষক
নুরের সুস্থতা জাতীয় পার্টির ‘সর্বোচ্চ প্রায়োরিটি’, অপেক্ষায় জিএম কাদের
নুরের সুস্থতা জাতীয় পার্টির ‘সর্বোচ্চ প্রায়োরিটি’, অপেক্ষায় জিএম কাদের
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media