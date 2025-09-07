X
রবিবার, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ডেঙ্গুতে একদিনে রেকর্ডসংখ্যক রোগী হাসপাতালে ভর্তি 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৩৯আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৩৯
ডেঙ্গু আপডেট (প্রতীকী ছবি)

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৫৮০ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। আর এ সময়ের মধ্যে তিনজন রোগী মারা গেছেন। চলতি বছর এখনও পর্যন্ত এটি একদিনে সর্বোচ্চ সংখ্যক রোগী এবং এ সময়ে এখনও পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ১৩৫ জনের এবং হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৩৪ হাজার ৪১১ জন।

রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের দেওয়া তথ্য থেকে এসব জানা যায়।

স্বাস্থ্য অধিদফতর জানায়, সেপ্টেম্বরে এ পর্যন্ত ২ হাজার ৯৩৫ জন রোগী ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে এবং মারা গেছেন ১৩ জন। সারা দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে বর্তমানে ১ হাজার ৫৭১ জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি আছেন। তাদের মধ্যে ঢাকায় ৫১৯ জন, বাকি ১ হাজার ৫২ জন ঢাকার বাইরে বিভিন্ন বিভাগে।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের তথ্য বলছে, চলতি বছরের জানুয়ারিতে ১ হাজার ১৬১ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩৭৪ জন, মার্চে ৩৩৬ জন, এপ্রিলে ৭০১ জন, মে’তে ১ হাজার ৭৭৩ জন , জুনে ৫ হাজার ৯৫১ জন, জুলাইয়ে ১০ হাজার ৬৮৪ জন এবং আগস্টে ১০ হাজার ৪৯৬ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তাদের মধ্যে জানুয়ারিতে ১০ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩ জন, এপ্রিলে ৭ জন, মে’তে ৩ জন, জুনে ১৯ জন, জুলাইয়ে ৪১ জন এবং আগস্টে ৩৯ জন মারা গেছেন।

 

 /এসও/এপিএইচ/
বিষয়:
ডেঙ্গু আপডেটরোগী
সম্পর্কিত
ডেঙ্গুতে আরও ২ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ৩৬৪
চট্টগ্রামে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ায় আরও ৫০ জন আক্রান্ত
সোনাতলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সতিন লাখ মানুষের জন্য ৪ জন চিকিৎসক, রোগীদের দুর্ভোগ
সর্বশেষ খবর
মানুষের মধ্যে নির্বাচন নিয়ে হতাশা বিরাজ করছে: মান্না
মানুষের মধ্যে নির্বাচন নিয়ে হতাশা বিরাজ করছে: মান্না
বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যহত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকার
বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যহত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকার
‘আমরা জমিদার’ বলা সেই জামায়াত নেতাকে আমিরের পদ থেকে অব্যাহতি
‘আমরা জমিদার’ বলা সেই জামায়াত নেতাকে আমিরের পদ থেকে অব্যাহতি
ডাকসু নির্বাচন: ৯ সেপ্টেম্বর ঢাবি ক্যাম্পাসে চলবে শাটল সার্ভিস
ডাকসু নির্বাচন: ৯ সেপ্টেম্বর ঢাবি ক্যাম্পাসে চলবে শাটল সার্ভিস
সর্বাধিক পঠিত
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন ১০ ধাপে নির্ধারণের দাবি
সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন ১০ ধাপে নির্ধারণের দাবি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media