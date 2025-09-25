X
শনিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১২ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বাংলাদেশে চিকুনগুনিয়া নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য সতর্কতা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৩৩আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৩৩
মানচিত্রে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল

সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের চিকুনগুনিয়ার কারণে বাংলাদেশকে ভ্রমণকারীদের স্বাস্থ্য সতর্কতার দ্বিতীয় স্তরে অন্তর্ভুক্ত করেছে। বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) ঢাকার মার্কিন দূতাবাস এ তথ্য জানায়।

দ্বিতীয় স্তরের সতর্কতায় যুক্তরাষ্ট্রের সিডিসি বলছে— বাংলাদেশ, কেনিয়া, মাদাগাস্কার, সোমালিয়া এবং শ্রীলঙ্কায় চিকুনগুনিয়ার প্রাদুর্ভাব রয়েছে । মশা চিকুনগুনিয়া সৃষ্টিকারী ভাইরাস ছড়ায়। মশার কামড় রোধ করে আপনি নিজেকে যেভাবে রক্ষা করতে পারেন, তার মধ্যে আছে পোকামাকড় প্রতিরোধক ব্যবহার করা, লম্বা হাতার শার্ট এবং লম্বা প্যান্ট পরা, এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বা জানালা এবং দরজায় পর্দা রয়েছে এমন জায়গায় থাকা।

সিডিসি আরও জানায়, চিকুনগুনিয়ার প্রাদুর্ভাবের আছে এমন কোনও অঞ্চল পরিদর্শন করছেন— এমন ভ্রমণকারীদের জন্য টিকা দেওয়ার পরামর্শ দেয় সিডিসি।

আপনি যদি অন্তঃসত্ত্বা হন, তবে আক্রান্ত অঞ্চলে ভ্রমণ পুনর্বিবেচনা করুন। বিশেষ করে যদি আপনি আপনার সন্তান প্রসবের কাছাকাছি অবস্থায় থাকেন। প্রসবের সময় সংক্রামিত মায়েরা প্রসবের আগে বা প্রসবের সময় তাদের শিশুর মধ্যে ভাইরাস সংক্রমণ করতে পারেন। এইভাবে বা মশার কামড়ের মাধ্যমে সংক্রামিত নবজাতকদের দীর্ঘমেয়াদী জটিলতাসহ গুরুতর অসুস্থতার ঝুঁকিতে থাকে।

সিডিসির সতর্কবার্তায় বলা হয়,ভ্রমণের সময় বা পরে যদি আপনার জ্বর, জয়েন্টে ব্যথা, মাথাব্যথা, পেশী ব্যথা, জয়েন্টে ফোলাভাব বা ফুসকুড়ি দেখা দেয়, তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

/এসও/এপিএইচ/
বিষয়:
যুক্তরাষ্ট্রচিকনগুনিয়া
সম্পর্কিত
গাজা নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে আলোচনা চলছে : ট্রাম্প
যুক্তরাষ্ট্র যেতে কেন বাধা, যা জানালেন সোহেল তাজ
কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্টের ভিসা বাতিল করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র
সর্বশেষ খবর
পাইপলাইনে ছিদ্র করে চুরি, পানিতে ছড়িয়ে পড়া তেলের আগুনে দগ্ধ বাবা-ছেলের মৃত্যু
পাইপলাইনে ছিদ্র করে চুরি, পানিতে ছড়িয়ে পড়া তেলের আগুনে দগ্ধ বাবা-ছেলের মৃত্যু
সাংবাদিকরা বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে সত্যটা তুলে ধরেন: বিএফইউজে মহাসচিব
সাংবাদিকরা বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে সত্যটা তুলে ধরেন: বিএফইউজে মহাসচিব
রউফের জরিমানা পরিশোধ করবেন পিসিবি প্রধান 
রউফের জরিমানা পরিশোধ করবেন পিসিবি প্রধান 
পর্যটন দিবস উদযাপন করলো বাংলাদেশ বিমান
পর্যটন দিবস উদযাপন করলো বাংলাদেশ বিমান
সর্বাধিক পঠিত
সকালে কলেজ, বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস
ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিসকালে কলেজ, বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস
ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা: বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে সোহেল তাজকে
ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা: বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে সোহেল তাজকে
যুক্তরাষ্ট্র যেতে কেন বাধা, যা জানালেন সোহেল তাজ
যুক্তরাষ্ট্র যেতে কেন বাধা, যা জানালেন সোহেল তাজ
মেয়েকে পাশে নিয়ে ট্রাম্পকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানালেন ড. ইউনূস
মেয়েকে পাশে নিয়ে ট্রাম্পকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানালেন ড. ইউনূস
‘নিখোঁজ’ বৈষম্যবিরোধী নেতা মামুন কোথায় ছিলেন!
‘নিখোঁজ’ বৈষম্যবিরোধী নেতা মামুন কোথায় ছিলেন!
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media