বাংলাদেশে চিকুনগুনিয়া নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য সতর্কতা

সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের চিকুনগুনিয়ার কারণে বাংলাদেশকে ভ্রমণকারীদের স্বাস্থ্য সতর্কতার দ্বিতীয় স্তরে অন্তর্ভুক্ত করেছে। বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) ঢাকার মার্কিন দূতাবাস এ তথ্য জানায়।
দ্বিতীয় স্তরের সতর্কতায় যুক্তরাষ্ট্রের সিডিসি বলছে— বাংলাদেশ, কেনিয়া, মাদাগাস্কার, সোমালিয়া এবং শ্রীলঙ্কায় চিকুনগুনিয়ার প্রাদুর্ভাব রয়েছে । মশা চিকুনগুনিয়া সৃষ্টিকারী ভাইরাস ছড়ায়। মশার কামড় রোধ করে আপনি নিজেকে যেভাবে রক্ষা করতে পারেন, তার মধ্যে আছে পোকামাকড় প্রতিরোধক ব্যবহার করা, লম্বা হাতার শার্ট এবং লম্বা প্যান্ট পরা, এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বা জানালা এবং দরজায় পর্দা রয়েছে এমন জায়গায় থাকা।
সিডিসি আরও জানায়, চিকুনগুনিয়ার প্রাদুর্ভাবের আছে এমন কোনও অঞ্চল পরিদর্শন করছেন— এমন ভ্রমণকারীদের জন্য টিকা দেওয়ার পরামর্শ দেয় সিডিসি।
আপনি যদি অন্তঃসত্ত্বা হন, তবে আক্রান্ত অঞ্চলে ভ্রমণ পুনর্বিবেচনা করুন। বিশেষ করে যদি আপনি আপনার সন্তান প্রসবের কাছাকাছি অবস্থায় থাকেন। প্রসবের সময় সংক্রামিত মায়েরা প্রসবের আগে বা প্রসবের সময় তাদের শিশুর মধ্যে ভাইরাস সংক্রমণ করতে পারেন। এইভাবে বা মশার কামড়ের মাধ্যমে সংক্রামিত নবজাতকদের দীর্ঘমেয়াদী জটিলতাসহ গুরুতর অসুস্থতার ঝুঁকিতে থাকে।
সিডিসির সতর্কবার্তায় বলা হয়,ভ্রমণের সময় বা পরে যদি আপনার জ্বর, জয়েন্টে ব্যথা, মাথাব্যথা, পেশী ব্যথা, জয়েন্টে ফোলাভাব বা ফুসকুড়ি দেখা দেয়, তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।