ডেঙ্গুতে আরও ২৬৩ জন আক্রান্ত, প্রাণহানি নেই

সারা দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও ২৬৩ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তবে এই সময়ের মধ্যে কারও মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি।
শুক্রবার (৩ অক্টোবর) স্বাস্থ্য অধিদফতরের ডেঙ্গু বিষয়ক নিয়মিত প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে ২৬৩ জন; তবে কারও প্রাণহানি হয়নি। তবে এই সময়ে সবচেয়ে বেশি ডেঙ্গু রোগী (৬৪ জন) হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগে।
এছাড়াও গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন ও বরিশাল বিভাগে ৫৬ জন করে মোট ১১২ জন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ৩৫ জন, ঢাকা বিভাগে ৩৪ জন এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ১৮ জন ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।
স্বাস্থ্য অধিদফতরের প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে আজকে শুক্রবার পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মোট ২০২ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু (৯৫ জন) হয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে। পাশাপাশি এই সময়ে বরিশাল বিভাগে ৩২ জন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ২৭ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ২৪ জন, রাজশাহী বিভাগে ১০ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ৬ জন, খুলনা বিভাগে ৫ জন এবং ঢাকা বিভাগে ৩ জন ডেঙ্গুতে মারা গেছেন।