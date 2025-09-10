X
বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অধীনে চাকরির সুযোগ

সরকারি চাকরির খবর। একাধিক পদে নিয়োগ।

চাকরি ডেস্ক
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:০২আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:০২
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অধীনে চাকরির সুযোগ

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অধীন বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। দুই ক্যাটাগরির পদে মোট ১২ জনকে  নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বিকাল ৫টা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

১. পদের নাম: কাউন্সিলর কাম ইন্সপেক্টর (সোশ্যাল)
পদসংখ্যা: ৯
গ্রেড: ৯ম
বেতন-স্কেল: ২২০০০-৫৩০৬০ টাকা
যোগ্যতা: যেকোনও বিষয়ে স্নাতকোত্তর বা ৪ বছরের স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।

২. পদের নাম:  কাউন্সিলর কাম ইন্সপেক্টর (এনভায়রনমেন্ট)
পদসংখ্যা: ৩
গ্রেড: ৯ম
বেতন-স্কেল: ২২০০০-৫৩০৬০ টাকা
যোগ্যতা: এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড প্ল্যানিং। ভূগোল ও পরিবেশ, রসায়ন, ফলিত রসায়ন, কৃষি রসায়ন, এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক (সম্মান) বা স্নাতকোত্তর।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা https://bepza.teletalk.com.bd এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আরও বিস্তারিত জানতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

বয়সসীমা: ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছর এবং বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ৩৫ বছর।

আবেদন ফি: ২২৩ টাকা

/ইএইচ/
বিষয়:
চাকরির খবরসরকারি চাকরির খবরনিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
আজ আবেদনের শেষ দিন যে সকল চাকরির
বাংলা ট্রিবিউনের সর্বশেষ
চট্টগ্রামে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া আরও ৭২ জন আক্রান্ত
চট্টগ্রামে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া আরও ৭২ জন আক্রান্ত
০৪:০৩ পিএম
ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের প্রার্থীদের পক্ষে ফেসবুকে পোস্ট, সেই ওসি প্রত্যাহার
ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের প্রার্থীদের পক্ষে ফেসবুকে পোস্ট, সেই ওসি প্রত্যাহার
০৩:৪৯ পিএম
পান্থকুঞ্জ পার্ক-হাতিরঝিল অংশে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা
পান্থকুঞ্জ পার্ক-হাতিরঝিল অংশে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা
০৩:৩৯ পিএম
মোহাম্মদপুরে ছিনতাইকারী সন্দেহে গণপিটুনিতে নিহত ২
মোহাম্মদপুরে ছিনতাইকারী সন্দেহে গণপিটুনিতে নিহত ২
০৩:২৭ পিএম
চাকরি বিভাগের সর্বশেষ
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরে একাধিক পদে চাকরি
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরে একাধিক পদে চাকরি
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
এক পদে ৪৬৮ জনকে চাকরি দেবে পানি উন্নয়ন বোর্ড, যোগ্যতা এসএসসি পাস
এক পদে ৪৬৮ জনকে চাকরি দেবে পানি উন্নয়ন বোর্ড, যোগ্যতা এসএসসি পাস
৮০০ নার্স নেবে বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, আবেদন ফি ৫০০
৮০০ নার্স নেবে বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, আবেদন ফি ৫০০
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media