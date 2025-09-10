প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অধীনে চাকরির সুযোগ

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অধীন বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। দুই ক্যাটাগরির পদে মোট ১২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বিকাল ৫টা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
১. পদের নাম: কাউন্সিলর কাম ইন্সপেক্টর (সোশ্যাল)
পদসংখ্যা: ৯
গ্রেড: ৯ম
বেতন-স্কেল: ২২০০০-৫৩০৬০ টাকা
যোগ্যতা: যেকোনও বিষয়ে স্নাতকোত্তর বা ৪ বছরের স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।
২. পদের নাম: কাউন্সিলর কাম ইন্সপেক্টর (এনভায়রনমেন্ট)
পদসংখ্যা: ৩
গ্রেড: ৯ম
বেতন-স্কেল: ২২০০০-৫৩০৬০ টাকা
যোগ্যতা: এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড প্ল্যানিং। ভূগোল ও পরিবেশ, রসায়ন, ফলিত রসায়ন, কৃষি রসায়ন, এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক (সম্মান) বা স্নাতকোত্তর।
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা https://bepza.teletalk.com.bd এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আরও বিস্তারিত জানতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।
বয়সসীমা: ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছর এবং বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ৩৫ বছর।
আবেদন ফি: ২২৩ টাকা