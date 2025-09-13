X
শনিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৯ ভাদ্র ১৪৩২
বিটিসিএলে চাকরির সুযোগ

সরকারি চাকরির খবর। একটি পদে নিয়োগ।

চাকরি ডেস্ক
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:১৭আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:১৭
বিটিসিএলে চাকরির সুযোগ

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি একটি পদে মোট ৯২ জনকে নিয়োগ দেবে। আগ্রহীরা আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক (কারিগরি)
পদসংখ্যা: ৯২
বেতন স্কেল: ৩০,৮০০-৭৭,৮৩০ টাকা।
গ্রড: ৭ম

যোগ্যতা: কোনও বিশ্ববিদ্যালয়/ইনস্টিটিউট থেকে টেলিকমিউনিকেশন্স/ইলেকট্রিক্যাল/কম্পিউটার/ইলেকট্রনিকস/তথ্যপ্রযুক্তি ধরনের সমসাময়িক বিষয়ে (যেমন: ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই); কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই); ইলেকট্রনিক অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (ইসিই); ইলেকট্রনিক অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (ইটিই); ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইসিই), সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং অন্যূন ৪ (চার) বছর মেয়াদি স্নাতক বা সমমান ডিগ্রি।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা https://btcl.portal.gov.bd এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আরও বিস্তারিত জানতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

আবেদন ফি: ২৩০ টাকা।

/ইএইচ/
বিষয়:
বিটিসিএলচাকরির খবরসরকারি চাকরির খবরনিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
