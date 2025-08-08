X
শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫
২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
অ্যালোভেরা জেল মাথার ত্বকে লাগালে কি নতুন চুল গজায়?

জীবনযাপন ডেস্ক
০৮ আগস্ট ২০২৫, ১০:৪২আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ১০:৪২
ছবি- সংগৃহীত

অ্যালোভেরা জেল সরাসরি নতুন চুল গজাতে পারে—এই দাবি বৈজ্ঞানিকভাবে পুরোপুরি প্রমাণিত নয়, তবে এটি চুল পড়া কমাতে, স্ক্যাল্পের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে এবং চুল গজাতে সহায়ক হতে পারে। অর্থাৎ, এটি পরোক্ষভাবে চুল গজাতে সহায়তা করতে পারে, তবে একে চুল গজানোর ‘নিশ্চিত ওষুধ’ ভাবা যাবে না। চুলে অ্যালোভেরা ব্যবহার করলে যেসব উপকার পাবেন।

স্ক্যাল্প পরিষ্কার রাখে:
অ্যালোভেরা ত্বকের মৃত কোষ দূর করে, স্ক্যাল্প পরিষ্কার রাখে এবং খুশকি কমায় — যা নতুন চুল গজাতে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করে।

রক্তসঞ্চালন বাড়ায়:
মাথার ত্বকে ম্যাসাজ করলে রক্ত চলাচল বাড়ে, এবং অ্যালোভেরার ঠান্ডা প্রকৃতি এটি আরও আরামদায়ক করে তোলে।

প্রাকৃতিক এনজাইম অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট:
এতে থাকা এনজাইম ও ভিটামিন স্ক্যাল্পের কোষ পুনর্গঠনে সাহায্য করতে পারে।

পিএইচ ব্যালেন্স বজায় রাখে:
স্ক্যাল্পের পিএইচ ব্যালান্স ঠিক রাখলে চুল পড়া কমে এবং চুল গজানোর জন্য স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হয়।

যেভাবে চুলে ব্যবহার করবেন অ্যালোভেরা
সরাসরি অ্যালোভেরা জেল লাগাতে পারেন চুলে ও স্ক্যাল্পে। বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক উপাদানের সঙ্গে মিশিয়ে এটি ব্যবহার করা যায়। ২০-২৫ মিনিট চুলে লাগিয়ে রেখে ধুয়ে ফেলুন মাইল্ড শ্যাম্পু দিয়ে। 

 তথ্যসূত্র: জার্নাল অব ডার্মাটোলজিকাল ট্রিটমেন্ট

বিউটি-টিপসচুলের যত্ন
