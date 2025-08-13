X
বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫
২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

দৈনন্দিন হাঁটার ৭ বৈজ্ঞানিক উপকারিতা

জীবনযাপন ডেস্ক
১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৭আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৭:১৫
ছবি- সংগৃহীত

ব্যস্ত জীবনের ভিড়ে অনেকেই ব্যায়ামের জন্য আলাদা সময় বের করতে পারেন না। কিন্তু দিনে মাত্র ৩০ মিনিট হাঁটা আপনার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অসাধারণ উপকার বয়ে আনতে পারে। বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা বলছে, নিয়মিত হাঁটা দীর্ঘমেয়াদে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, মানসিক চাপ এবং হাড়ের সমস্যার ঝুঁকি কমিয়ে আনে। জেনে নিন হাঁটার কিছু বৈজ্ঞানিক উপকারিতা সম্পর্কে।

১. হৃদযন্ত্রের সুস্থতা রক্ষা
আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য অনুযায়ী, নিয়মিত হাঁটা রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে। এটি হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমায়।
২. ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা
প্রতিদিন হাঁটার মাধ্যমে শরীর ক্যালোরি বার্ন করে, যা ওজন কমাতে এবং সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের গবেষণায় দেখা গেছে, দ্রুত হাঁটার সময় একজন গড়পড়তা মানুষ প্রতি ৩০ মিনিটে প্রায় ১৫০ ক্যালোরি বার্ন করতে পারেন।

৩. ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ
হাঁটার ফলে ইনসুলিন সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি পায়, যা রক্তের গ্লুকোজ লেভেল নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেন, খাওয়ার পর ১০–১৫ মিনিট হাঁটা ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য বিশেষ উপকারী।

৪. হাড় ও জয়েন্ট মজবুত করে
নিয়মিত হাঁটা হাড়ের ঘনত্ব বাড়ায় এবং জয়েন্টের নমনীয়তা বজায় রাখে। এর ফলে অস্টিওপোরোসিস ও আর্থ্রাইটিসের ঝুঁকি কমে।

৫. মানসিক চাপ ও বিষণ্নতা দূর করে
হাঁটার সময় শরীরে এন্ডরফিন নামক ‘হ্যাপি হরমোন’ নিঃসৃত হয়, যা মানসিক চাপ কমায় এবং মন ভালো রাখতে সহায়তা করে। প্রকৃতির মাঝে হাঁটা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য আরও বেশি কার্যকর।

৬. ঘুমের মান উন্নত করে
দিনের বেলায় হালকা শারীরিক পরিশ্রম যেমন হাঁটা, রাতে ঘুমের মান উন্নত করে। গবেষণা বলছে, নিয়মিত হাঁটেন এমন ব্যক্তিদের অনিদ্রার সমস্যা তুলনামূলকভাবে কম।

৭. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি
নিয়মিত হাঁটা শরীরের ইমিউন সিস্টেমকে শক্তিশালী করে, যা সাধারণ সর্দি-কাশি থেকে শুরু করে দীর্ঘমেয়াদী রোগ প্রতিরোধে সহায়ক।

তথ্যসূত্র: আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন, হার্ভারড মেডিক্যাল স্কুল, মায়ো ক্লিনিক ও সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন

/এনএ/
বিষয়:
হেলথ-টিপস
সম্পর্কিত
সবচেয়ে বেশি করা হয় এমন ৫ ফেসিয়ালের বৈশিষ্ট্যগুলো জেনে নিন
মিলিন্দ সোমানের ফিটনেসের রহস্য জানেন?
লাল আঙুর খেলে এত উপকার পাওয়া যায় জানতেন?
সর্বশেষ খবর
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে মালয়েশিয়ার শীর্ষ শিল্পপতিদের সাক্ষাৎ
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে মালয়েশিয়ার শীর্ষ শিল্পপতিদের সাক্ষাৎ
ধমক দিয়ে নির্বাচনি অভিযাত্রা থামিয়ে রাখা যাবে না: ডা. জাহিদ
ধমক দিয়ে নির্বাচনি অভিযাত্রা থামিয়ে রাখা যাবে না: ডা. জাহিদ
আরও ৫ মামলায় বিএসবির খায়রুলের ১৩ দিনের রিমান্ড
আরও ৫ মামলায় বিএসবির খায়রুলের ১৩ দিনের রিমান্ড
এরপরও দূরত্ব চাইলে ভেবে দেখতে হবে আপনারা কী চান: আন্দোলনকারীদের স্বাস্থ্যের ডিজি
এরপরও দূরত্ব চাইলে ভেবে দেখতে হবে আপনারা কী চান: আন্দোলনকারীদের স্বাস্থ্যের ডিজি
সর্বাধিক পঠিত
ছাত্রী হোস্টেল থেকে এমবিবিএস শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার, পাশে চিরকুট
ছাত্রী হোস্টেল থেকে এমবিবিএস শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার, পাশে চিরকুট
ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে না: পাটওয়ারী
ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে না: পাটওয়ারী
হোয়াইট হাউজের সবুজ সংকেত পেলে শুল্কচুক্তি সই হবে
হোয়াইট হাউজের সবুজ সংকেত পেলে শুল্কচুক্তি সই হবে
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়ার দায় স্বীকার
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়ার দায় স্বীকার
তফসিল ঘোষণার আগেই সরকার থেকে সরে যাওয়ার কথা জানালেন আসিফ মাহমুদ
তফসিল ঘোষণার আগেই সরকার থেকে সরে যাওয়ার কথা জানালেন আসিফ মাহমুদ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media