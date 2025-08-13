X
বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫
২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
কিচেনের সিংক পরিষ্কার করার সহজ উপায় জেনে নিন

জীবনযাপন ডেস্ক
১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৪২আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৪২
ছবি- এআই

কিচেনের সিংক প্রতিদিন নানা ধরনের খাবার, তেল-চর্বি, ও পানির সংস্পর্শে আসে। ফলে এতে দাগ, গন্ধ, এবং ব্যাকটেরিয়া জমা হতে পারে। নিয়মিত সঠিকভাবে পরিষ্কার করলে শুধু সিংক চকচকে থাকবে না, বরং রান্নাঘরও থাকবে স্বাস্থ্যকর ও গন্ধমুক্ত।

১. দৈনন্দিন পরিষ্কার
প্রতিদিন রান্না শেষে বা বাসন ধোয়ার পর সিংকের চারপাশ ও ভেতরটি হালকা ডিটারজেন্ট দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। পদ্ধতি

  • সিংকে কুসুম গরম পানি ঢালুন।
  • কয়েক ফোঁটা ডিশ ওয়াশ লিকুইড দিন
  • নরম স্পঞ্জ দিয়ে পুরো সিংক ঘষে নিন
  •  পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে শুকিয়ে নিন।

২. দাগ ও গন্ধ দূর করার প্রাকৃতিক উপায়
যদি সিংকে খাবারের দাগ বা দুর্গন্ধ হয়, তাহলে বেকিং সোডা ও ভিনেগার খুব কার্যকর।

পদ্ধতি

  • সিংকের ভেতর শুকনো বেকিং সোডা ছিটিয়ে দিন।
  • সামান্য সাদা ভিনেগার ঢালুন।
  • ফিজ হওয়ার পর স্পঞ্জ দিয়ে ঘষুন।
  • শেষে গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

৩. তেল-চর্বি পরিষ্কার
তেল বা চর্বি জমে গেলে সাধারণ ডিটারজেন্টে পুরোপুরি দূর নাও হতে পারে।

পদ্ধতি

  • গরম পানি ঢালুন যাতে চর্বি নরম হয়।
  • লেবুর রস ও লবণের মিশ্রণ দিয়ে ঘষে নিন।
  • পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে শুকিয়ে ফেলুন।

৪. ড্রেন পরিষ্কার
সিংকের ড্রেনে গন্ধ বা পানি আটকে থাকলে তা ব্যাকটেরিয়ার উৎস হতে পারে।

পদ্ধতি

  • এক কাপ বেকিং সোডা ড্রেনে ঢালুন।
  • এরপর এক কাপ ভিনেগার ঢালুন।
  • ১৫ মিনিট অপেক্ষা করে ফুটন্ত পানি ঢালুন।

৫. স্টিল সিংকের উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনা
স্টেইনলেস স্টিল সিংক সময়ের সাথে সাথে ম্লান হয়ে যেতে পারে।

পদ্ধতি

  • শুকনো কাপড়ে সামান্য অলিভ অয়েল বা বেবি অয়েল নিন।
  • সিংকের পৃষ্ঠে হালকা ঘষে মুছে দিন।
  • এতে সিংক আবার ঝকঝকে হয়ে উঠবে।

সতর্কতা: ব্লিচ ব্যবহার করার সময় গ্লাভস পড়ুন। স্টিল উল বা শক্ত ঘষা ব্রাশ ব্যবহার করবেন না, এতে সিংকে দাগ পড়তে পারে। পরিষ্কার করার পর সবসময় সিংক শুকিয়ে রাখুন, যাতে পানির দাগ না পড়ে।

/এনএ/
