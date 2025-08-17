X
রবিবার, ১৭ আগস্ট ২০২৫
২ ভাদ্র ১৪৩২
ডায়েট মেন্যুতে রাখতে পারেন এই লো-ক্যালরি স্ন্যাকসগুলো

জীবনযাপন ডেস্ক
১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০৭আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০৭
সামান্য মসলা মিশিয়ে শুকনো ছোলা ভেজে নিতে পারেন। ছবি- সংগৃহীত

ওজন কমানোর ডায়েট মেন্যুতে হালকা ও পুষ্টিকর স্ন্যাকস রাখা জরুরি। এগুলো শরীরকে শক্তি জোগায়, আবার অতিরিক্ত ক্যালরিও বাড়ায় না। কয়েকটি সহজ লো-ক্যালরি স্ন্যাকসের আইডিয়া জেনে নিন। 

সবজি সালাদ
শসা, টমেটো, গাজর, লেটুস আর লেবুর রস দিয়ে তৈরি সালাদ হলো একেবারে হালকা ও স্বাস্থ্যকর স্ন্যাকস। এতে ভিটামিন ও ফাইবার প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

গ্রিক দইয়ের সঙ্গে ফল
চিনি ছাড়া গ্রিক দইয়ের সঙ্গে স্ট্রবেরি, আপেল বা আঙুর খেলে পেট ভরে, আবার ক্যালরি কম থাকে।

ভাজা ছোলা
সামান্য মসলা মিশিয়ে শুকনো ছোলা ভেজে নিলে এটি হয়ে ওঠে প্রোটিনসমৃদ্ধ লো–ক্যালরি স্ন্যাকস। অফিস বা বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্যও ভালো অপশন।

পপকর্ন (তেল ছাড়া)
তেল বা মাখন ছাড়া এয়ার–পপড পপকর্ন কম ক্যালরিযুক্ত ও ফাইবারসমৃদ্ধ। ক্ষুধা মেটাতে এটি দারুণ কাজ করে।

সেদ্ধ ডিম
একটি সেদ্ধ ডিমে প্রায় ৭০ ক্যালরি থাকে, কিন্তু এটি দীর্ঘসময় পেট ভরা রাখে। তাই ডায়েট মেন্যুর জন্য এটি উপযুক্ত।

আপেল বা নাশপাতি সঙ্গে বাদাম
এক টুকরো আপেল বা নাশপাতির সঙ্গে ৪–৫টা আমন্ড বা আখরোট খেলে শরীর পুষ্টি পায় কিন্তু ক্যালরি বাড়ে না।

শসা বা গাজরের স্টিক
শসা বা গাজরের লম্বা স্টিক কেটে হালকা লবণ ও গোলমরিচ ছিটিয়ে খেলেই হয়ে যায় টাটকা ও লো–ক্যালরি স্ন্যাকস।

