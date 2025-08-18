X
শিশুর আত্মবিশ্বাস বাড়াতে বাবা–মায়ের করণীয়গুলো জেনে নিন

জীবনযাপন ডেস্ক
১৮ আগস্ট ২০২৫
ছবি- সংগৃহীত

শিশুর সুস্থ মানসিক বিকাশের জন্য আত্মবিশ্বাস একটি অপরিহার্য গুণ। আত্মবিশ্বাস কোনও জন্মগত বিষয় নয়, বরং এটি শেখানো ও চর্চার মাধ্যমে তৈরি হয়। বাবা–মায়ের সহানুভূতিশীল আচরণ, সমর্থন এবং সঠিক দিকনির্দেশনা শিশুর আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সবচেয়ে বড় মাধ্যম। আত্মবিশ্বাসী শিশু নতুন কিছু শিখতে আগ্রহী হয়, ভুল থেকে শিক্ষা নেয় এবং জীবনের নানা পরিস্থিতি সামাল দিতে পারে। বাবা–মায়ের সঠিক দিকনির্দেশনা ও আচরণ শিশুর আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

  • শিশুকে সবসময় নিখুঁত হওয়ার চাপ না দিয়ে তার ছোট ছোট প্রচেষ্টা ও সাফল্যকে স্বীকৃতি দিন। প্রশংসা শিশুর আত্মবিশ্বাস বাড়ায়, তবে অযথা অতিরিক্ত প্রশংসা না করে আন্তরিকভাবে করা প্রশংসাই কার্যকর।
  • শিশুর মতামত ও অনুভূতিকে গুরুত্ব দিন। পরিবারের আলোচনায় তাকে অন্তর্ভুক্ত করুন এবং তার মতামত শোনার সুযোগ দিন। এতে শিশু বুঝতে শেখে যে তার ভাবনা মূল্যবান।
  • ব্যর্থতার পর শিশুকে দোষারোপ না করে বোঝান যে ভুল শেখার একটি অংশ। এভাবে শিশুর মধ্যে সমস্যার সমাধান করার মানসিকতা তৈরি হয় এবং চ্যালেঞ্জের মুখে সে ভেঙে পড়ে না।
  • শিশুর প্রতি নির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ করুন। যেমন খেলনা গুছানো, বই সাজানো বা ছোটখাটো কাজ করা। দায়িত্ব পালন করলে তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও দায়িত্ববোধ গড়ে ওঠে।
  • শিশুর সঙ্গে মানসম্মত সময় কাটান। খেলা, গল্প বলা বা শুধু কথোপকথনের মাধ্যমেই শিশু বাবা–মায়ের ভালোবাসা ও সমর্থন অনুভব করে। এই নিরাপত্তাবোধই তাকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে।
  • শিশুকে অন্যের সঙ্গে তুলনা না করে তার নিজস্ব সক্ষমতাকে মূল্যায়ন করুন। প্রতিটি শিশু আলাদা এবং তার নিজের গতিতে বেড়ে ওঠে। তুলনা করলে আত্মবিশ্বাস কমে যায়, আর উৎসাহ দিলে সে নিজের জায়গায় সেরা হতে চায়।

তথ্যসূত্র: আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, মায়ো ক্লিনিক, ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব হেলথ, চাইল্ড মাইন্ড ইন্সটিটিউট

