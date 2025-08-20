X
বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫
৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

পার্টি লুক রেখেও ন্যাচারাল মেকআপ করবেন যেভাবে

জীবনযাপন ডেস্ক
২০ আগস্ট ২০২৫, ১০:৪৪আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১০:৪৪
ছবি- সংগৃহীত

পার্টিতে যাওয়ার সময় অনেকেই ভারী মেকআপ করতে চান না। হালকা কিন্তু আকর্ষণীয় লুকই অনেক সময় ব্যক্তিত্বকে বাড়িয়ে তোলে। ন্যাচারাল মেকআপে ত্বকের উজ্জ্বলতা ফুটে ওঠে এবং আপনাকে দেয় একদম সতেজ ও মার্জিত লুক। এই ধরনের মেকআপের কিছু কার্যকর কৌশল জেনে নিন।

  • ত্বক ভালোভাবে পরিষ্কার করে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন। এতে মেকআপ ত্বকে ভালোভাবে বসবে এবং স্বাভাবিক দেখাবে।
  • ভারী ফাউন্ডেশন নয়, বরং হালকা বিবি ক্রিম বা লাইটওয়েট ফাউন্ডেশন ব্যবহার করুন। এতে ত্বক মসৃণ দেখাবে কিন্তু ভারী লাগবে না।
  • চোখে হালকা শেডের আইশ্যাডো ব্যবহার করুন। ব্রাউন, পিচ বা নিউড টোনের আইশ্যাডো ন্যাচারাল লুক দেয়।
  • আইলাইনার খুব মোটা না দিয়ে পাতলা একটি লাইন টানুন এবং মাশকারা দিয়ে চোখকে একটু উজ্জ্বল করুন।
  • গালে হালকা ব্লাশ ব্যবহার করুন। পিচ বা হালকা গোলাপি ব্লাশ পার্টি লুককে স্বাভাবিক রাখে।
  • ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক না দিয়ে হালকা ন্যুড বা পিঙ্ক শেড বেছে নিন। চাইলে গ্লসি লিপ বাম ব্যবহার করতে পারেন।
  • মেকআপ সেট করার জন্য হালকা ফেস মিস্ট বা সেটিং স্প্রে ব্যবহার করুন। এতে পুরো লুক অনেকক্ষণ টিকবে।
/এনএ/
বিষয়:
বিউটি-টিপস
সম্পর্কিত
দ্রুত চুল গজাতে সাহায্য করে এই ৫ ভিটামিন
ত্বক আর্দ্র রাখার ঘরোয়া ৮ উপায়
গ্ল্যাম মেকআপ কী জানেন?
সর্বশেষ খবর
চীন-ভারত সরাসরি ফ্লাইট পুনরায় চালুর সিদ্ধান্ত
চীন-ভারত সরাসরি ফ্লাইট পুনরায় চালুর সিদ্ধান্ত
ডিএসসিসির জায়গায় অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করছে কারা
ডিএসসিসির জায়গায় অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করছে কারা
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
র‍্যাগিং বন্ধে কঠোর অবস্থানে গোবিপ্রবি প্রশাসন
র‍্যাগিং বন্ধে কঠোর অবস্থানে গোবিপ্রবি প্রশাসন
সর্বাধিক পঠিত
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক
পদত‍্যাগ করলেন প্রসিকিউটর হাসানুল বান্না
পদত‍্যাগ করলেন প্রসিকিউটর হাসানুল বান্না
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
বিএফআইইউ প্রধানের বিরুদ্ধে স্মারকলিপি দিলেন কর্মকর্তারা 
বিএফআইইউ প্রধানের বিরুদ্ধে স্মারকলিপি দিলেন কর্মকর্তারা 
উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান, সেই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে হরতালের ডাক
উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান, সেই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে হরতালের ডাক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media