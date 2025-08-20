পার্টি লুক রেখেও ন্যাচারাল মেকআপ করবেন যেভাবে

পার্টিতে যাওয়ার সময় অনেকেই ভারী মেকআপ করতে চান না। হালকা কিন্তু আকর্ষণীয় লুকই অনেক সময় ব্যক্তিত্বকে বাড়িয়ে তোলে। ন্যাচারাল মেকআপে ত্বকের উজ্জ্বলতা ফুটে ওঠে এবং আপনাকে দেয় একদম সতেজ ও মার্জিত লুক। এই ধরনের মেকআপের কিছু কার্যকর কৌশল জেনে নিন।
- ত্বক ভালোভাবে পরিষ্কার করে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন। এতে মেকআপ ত্বকে ভালোভাবে বসবে এবং স্বাভাবিক দেখাবে।
- ভারী ফাউন্ডেশন নয়, বরং হালকা বিবি ক্রিম বা লাইটওয়েট ফাউন্ডেশন ব্যবহার করুন। এতে ত্বক মসৃণ দেখাবে কিন্তু ভারী লাগবে না।
- চোখে হালকা শেডের আইশ্যাডো ব্যবহার করুন। ব্রাউন, পিচ বা নিউড টোনের আইশ্যাডো ন্যাচারাল লুক দেয়।
- আইলাইনার খুব মোটা না দিয়ে পাতলা একটি লাইন টানুন এবং মাশকারা দিয়ে চোখকে একটু উজ্জ্বল করুন।
- গালে হালকা ব্লাশ ব্যবহার করুন। পিচ বা হালকা গোলাপি ব্লাশ পার্টি লুককে স্বাভাবিক রাখে।
- ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক না দিয়ে হালকা ন্যুড বা পিঙ্ক শেড বেছে নিন। চাইলে গ্লসি লিপ বাম ব্যবহার করতে পারেন।
- মেকআপ সেট করার জন্য হালকা ফেস মিস্ট বা সেটিং স্প্রে ব্যবহার করুন। এতে পুরো লুক অনেকক্ষণ টিকবে।