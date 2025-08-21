X
বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫
৬ ভাদ্র ১৪৩২
মেথি ভেজানো পানি খেলে এত উপকার পাওয়া যায় জানতেন?

জীবনযাপন ডেস্ক
২১ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৪০আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৪০
ভেজানো মেথির পানি শরীরের নানা উপকারে আসে। প্রাচীনকাল থেকেই আয়ুর্বেদ ও প্রাকৃতিক চিকিৎসায় মেথির ব্যবহার হয়ে আসছে। নিয়মিত সকালে খালি পেটে মেথি ভেজানো পানি খাওয়ার মাধ্যমে শরীর ভেতর থেকে সুস্থ থাকে এবং অনেক দীর্ঘমেয়াদী সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়। জেনে নিন এটি খাওয়ার কিছু উপকারিতা সম্পর্কে। 

  • মেথি ভেজানো পানি হজমে সহায়তা করে। এটি কোষ্ঠকাঠিন্য কমায় এবং গ্যাস্ট্রিকের সমস্যাও হ্রাস করে।
  • মেথির বীজে থাকা দ্রবণীয় আঁশ রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণে রাখে। নিয়মিত এই পানি খেলে ইনসুলিনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পেতে পারে।
  • মেথি পানি ক্ষুধা কমাতে সাহায্য করে। এতে থাকা ফাইবার অনেকক্ষণ পেট ভরা রাখে, ফলে অযথা খাবার খাওয়ার প্রবণতা কমে যায়। 
  • মেথি পানি কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। এতে হৃদরোগের ঝুঁকি হ্রাস পায়। 
  • অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ভিটামিনসমৃদ্ধ মেথি পানি ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায় এবং চুল পড়া কমাতে সাহায্য করে। 
  • মেথিতে থাকা প্রদাহবিরোধী উপাদান শরীরের জয়েন্ট পেইন ও হাড়ের ব্যথা কমাতে সহায়ক হতে পারে।

কীভাবে খাবেন
রাতে এক গ্লাস পানিতে এক চামচ মেথি ভিজিয়ে রাখুন। সকালে খালি পেটে সেই পানি ছেঁকে খেয়ে নিন।

তথ্যসূত্র: ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব মেডিসন, ওয়েবএমডি, জার্নাল অব ফুড সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলোজি 

