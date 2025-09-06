X
শনিবার, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২২ ভাদ্র ১৪৩২
কড়া রোদে ত্বক সামলানোর টিপস

জীবনযাপন ডেস্ক
০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:২৩আপডেট : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:২৩
চলমান কড়া রোদের তাপে ত্বক সামলানো বেশ কঠিন বিষয়। তাছাড়া রোদে পোড়া ত্বকের যে ক্ষতি হয়, সেটি সামলিয়ে উঠতে প্রয়োজন নিয়মিত যত্নের। এ বিষয়ে কিছু দরকারি পরামর্শ দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো ভিত্তিক ত্বক-বিশেষজ্ঞ এলিজাবেথ মুলানস।

সানস্ক্রিন

ত্বককে ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি থেকে রক্ষা করতে সানস্ক্রিন ব্যবহার জরুরি। আর একবার নয়, বার বার মাখার পরামর্শ দেন মুলানস।

প্রতি দু’ঘণ্টা পরপর সানস্ক্রিন মাখা উচিত। এটা ত্বক যেমন রোদে পোড়া থেকে রক্ষা করে তেমনি ত্বকের ক্যানসার হওয়ার ঝুঁকিও কমায়। আর ঠোঁটে মাখতেও ভোলা যাবে না। কারণ এই জায়গায় রোদে পোড়া সমস্যাও হয় আবার ক্যানসারও দেখা দিতে পারে।

বাজারে শুধু ঠোঁটে ব্যবহার করার জন্য সানস্ক্রিন পাওয়া যায়।

আর্দ্রতা

এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ পানিশূন্যতা থেকে ত্বক শুষ্ক, রুক্ষ হয়। দেখা দেয় ‘ব্রেইকআউটস’। আর এজন্য পর্যাপ্ত পানি পান করতে হবে। পানি পানে দেহের ভেতর থেকে যেমন শরীর আর্দ্র থাকে তেমনি বাইরে থেকে ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতে ব্যবহার করতে হবে ময়েশ্চারাইজার।

গরমে যদিও ত্বকে তৈলাক্তভাব হয় তারপরও ময়েশ্চারাইজার মাখা জরুরি। আর ঘন নয়, গরম পাতলা বা হালকা ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে হয়। এক্ষেত্রে ময়েশ্চারাইজার যুক্ত সানস্ক্রিন ব্যবহার করা হবে সবচেয়ে ভালো।

মেকআপ

গরমে যত কম মেকআপ ব্যবহার করা যায় ততই মঙ্গল। তাছাড়া লোমকূপ আটকে দিতেও দায়ী হয় মেকআপের উপাদান। মেকআপ করতে হলে, হালকা প্রসাধনী ব্যবহারের পাশাপাশি এসপিএফ যুক্ত মেকআপ ব্যবহার করার পরামর্শ দেন এই চিকিৎসক। কড়া রোদে ত্বক সামলানোর টিপস এক্সফলিয়েট

সানস্ক্রিন ব্যবহার যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি দেহ ঠাণ্ডা রাখতে ঘামও হয়। আর এই দুইয়ে মিলে আটকে যায় লোমকূপ। এই কারণে ত্বক এক্সফলিয়েট করা জরুরি। তবে ‘সানবার্ন’ বা রোদপোড়া ত্বক এক্সফলিয়েট করতে নিষেধ করেন তিনি।

পোশাক

শুধু পরিচর্যাই নয়, ত্বক রক্ষায় রোদ আটকায় এমন পোশাকও বেছে নেওয়ার পরামর্শ দেন এই চিকিৎসক। এজন্য মাথায় চওড়া টুপি পরা, তাপ থেকে বাঁচাতে চুলে স্কার্ফ দেওয়া, রোদে ছাতা ব্যবহার, চোখ রক্ষায় সানগ্লাস পরা ইত্যাদি ব্যবহার জরুরি।

মুখ ধোয়া

গরমে বারবার মুখ ধুতে ইচ্ছে এমনিতেই হয়। এক্ষেত্রে সাধারণ ও হালকা ক্লেঞ্জার ব্যবহার করে মুখ পরিষ্কারের প্রয়োজন। এছাড়া মুখ বেশি তৈলাক্ত বোধ হলে বা ঘাম বার বার মুছতে ব্লটিং পেপার বা টিস্যু ব্যবহার করতে পারেন।

বিউটি-টিপস
