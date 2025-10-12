প্রাণহীন চুল নিয়ে বিব্রত?

নিয়মিত শ্যাম্পু করছেন চুল ধুচ্ছেন কিন্তু তারপরেও যেন চুলে প্রাণ নেই। নিয়মিত শ্যাম্পুর পরেও যদি চুল ঝরঝরে বা কোমল না হয়, তবে এর পেছনে কয়েকটি সাধারণ কারণ থাকতে পারে। হয় আপনি ভুল শ্যাম্পু ব্যবহার করছেন নাহয় আপনার শ্যাম্পু করার প্রক্রিয়ায় ভুল আছে। চুল ঝরঝরে থাকলে দেখতে লাগে স্নিগ্ধ, পরিচ্ছন্ন। শীতকালে এই সমস্যা বেশি হয়। তাই শীত নামার ঠিক আগমুহূর্তে প্রাণহীন চুল ঝরঝরে করার উপায় জানাচ্ছি-
ভুল শ্যাম্পু ও কন্ডিশনার বাছাই
আপনার চুলের ধরন অনুযায়ী শ্যাম্পু না হলে চুল রুক্ষ বা ঝরঝরে না হতে পারে। শুধু শ্যাম্পু করলে চুলের স্বাভাবিক তেল চলে যায়, ফলে চুল রুক্ষ হয়ে যায়। ফলে কী কন্ডিশনার ব্যবহার করবেন, কতটুকু সময় রাখবেন সেটাও আপনাকে জানতে হবে।
চুল ধোয়া প্রক্রিয়ায় ভুল
চুলে কখনোই গরম পানি ব্যবহার করবেন না। বেশি গরম পানিতে শ্যাম্পু করলে চুলের আর্দ্রতা হারায়। নিয়মিত তেল না দিলে চুল শুকিয়ে যায়। ফলে চুলে পরিমাণ মতো তেল দেবেন এবং সেই তেল চুল থেকে না যাওয়া অব্দি চুল ধুবেন ভালোভাবে। শ্যাম্পু করার পরে ঠিকমতো চুল না শুকানো বা ব্রাশ করা দরকার। ঠিক শ্যাম্পু ও কন্ডিশনার বেছে নিন
আপনার চুলের ধরন অনুযায়ী শ্যাম্পু বেছে নিন। শুষ্ক চুলের জন্য ময়েশ্চারাইজিং বা হাইড্রেটিং শ্যাম্পু ব্যবহার করুন। তৈলাক্ত চুলের জন্য ক্ল্যারিফাইং শ্যাম্পু ব্যবহার করুন, তবে নিয়মিত নয়। শ্যাম্পু একবার করে ফ্যানা হলেই ভাববেন না চুল পরিষ্কার হয়েছে। মাথার ত্বকে যেন ঠিকভাবে পরিষ্কার হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। প্রতিবার শ্যাম্পুর পর ভালো মানের কন্ডিশনার ব্যবহার করুন। কন্ডিশনার ছাড়া চুলে ঝরঝরা ভাব আশা করবেন না। প্রতিবার শ্যাম্পুর পরে ২-৫ মিনিট কন্ডিশনার লাগিয়ে রাখুন। চুলের নিচের অংশে বেশি কন্ডিশনার ব্যবহার করুন, মাথার ত্বকে নয়।
তেল ও পানির বিষয়ে সতর্ক থাকুন
চুলে কখনোই গরম পানি ব্যবহার করবেন না। গরম পানি চুলের আর্দ্রতা কেড়ে নেয়, ঠাণ্ডাপানি চুল ঝরঝরে করে। সপ্তাহে ১-২ বার নারিকেল তেল, অলিভঅয়েল মাস্ক ব্যবহার করুন। শ্যাম্পুর আগে ২০ মিনিট তেল লাগিয়ে রাখলে চুল বেশি কোমল ও ঝরঝরে হয়। ভেজা চুলে আঁচড়াবেন না। তোয়ালে দিয়ে চুল ঘষবেন না, শুধু চাপ দিয়ে পানি টেনে নিন। চুল শুকানোর পর দেহের তাপমাত্রায় শুকান। হেয়ারড্রায়ার কম ব্যবহার করুন। বাতাসে শুকাতে দিন। বালিশ ব্যবহারে সতর্ক হোন
সিল্ক বা সাটিন বালিশের কাভার ব্যবহার করুন। এতে ঘর্ষণ কম হয়, চুল কম রুক্ষ হয়। চুলের যত্ন নিতে হবে নিয়মিত। একদিনে ফল না পেলেও ধৈর্য ধরে এখানে উল্লেখ করা বিষয়গুলো অনুসরণ করলে ধীরে ধীরে চুল কোমল, ঝরঝরে ও প্রাণবন্ত হবে।
চুল ঝরঝরে করতে প্রাকৃতিক হেয়ার মাস্ক ব্যবহার করতে পারেন। ঘরেই বানিয়ে নিন মাস্কটি। ডিম, দই আর মধু মিশিয়ে মিক্স বানিয়ে চুলে লাগিয়ে ৩০ মিনিট রেখে দিন, তারপর শ্যাম্পু করুন। অ্যালোভেরা জেল সরাসরি চুলে লাগিয়ে ২০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন।