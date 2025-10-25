শীতে দাঁত ব্যথার কারণ ও যত্নের পরামর্শ

শীতের মৌসুমে অনেকেরই দাঁতে হঠাৎ ব্যথা বা সংবেদনশীলতা (sensitivity) বেড়ে যায়। ঠাণ্ডা বাতাস, ঠাণ্ডা পানি কিংবা গরম-ঠাণ্ডা খাবার খাওয়ার পর দাঁতে ঝাঁকুনি বা ব্যথা অনুভব করা খুব সাধারণ সমস্যা। কিন্তু কেন এমন হয়, আর এর প্রতিকারই বা কী?
কেন শীতে দাঁতে ব্যথা বাড়ে
ঠাণ্ডা বাতাসে দাঁতের এনামেল সংকুচিত হয়, ফলে ভিতরের নার্ভে চাপ পড়ে এবং ব্যথা শুরু হয়।
দাঁতের এনামেল ক্ষয়
অনিয়মিত ব্রাশ করা, অতিরিক্ত শক্ত ব্রাশের ব্যবহার বা অ্যাসিডিক খাবারের কারণে এনামেল ক্ষয় হলে দাঁত ঠাণ্ডায় বেশি সংবেদনশীল হয়।
মাড়ির সংকোচন
ঠাণ্ডায় মাড়ি সংকুচিত হয়ে দাঁতের রুট অংশ উন্মুক্ত করে দেয়। এ অংশ সরাসরি নার্ভের সঙ্গে যুক্ত, ফলে ব্যথা অনুভূত হয়।
দাঁতের গর্ত বা ক্যাভিটি
পুরনো ফিলিং নষ্ট হওয়া বা নতুন ক্ষয় শুরু হলে ঠাণ্ডা লাগলেই ব্যথা করে। দাঁতের যত্নে যা করবেন
দাঁতের সংবেদনশীলতা কমানোর জন্য ‘sensitive’ লেখা টুথপেস্ট ব্যবহার করুন।
শক্ত ব্রাশ এনামেল ক্ষয় করে। নরম ব্রাশ দিয়ে আলতোভাবে ব্রাশ করুন, দিনে অন্তত দুইবার।
ঠাণ্ডা পানির পরিবর্তে গরম পানি দিয়ে কুলি করলে ব্যথা কিছুটা কমে যায়।
অতিরিক্ত গরম চা-কফি, ঠাণ্ডা পানীয় বা আইসক্রিম থেকে দূরে থাকুন।
দাঁতের গর্ত, ফিলিং বা মাড়ির সমস্যা থাকলে দ্রুত ডেন্টিস্টের কাছে যান।
ব্যথা দুই দিনের বেশি স্থায়ী হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবেন। বিশেষজ্ঞের টিপস
শীতে শরীরের মতো দাঁতও যত্ন চায়। প্রতিদিন নিয়মিত ব্রাশ, ফ্লস এবং সঠিক খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখলে এই মৌসুমেও দাঁত থাকবে সুস্থ এবং হাসি হবে উজ্জ্বল।