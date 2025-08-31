বর্ষায় আলমারির কাপড়ের যত্ন নেবেন কীভাবে

ভাদ্র মাসে এক ধরনের ঝিরঝির বৃষ্টি আবার রোদ লেগে থাকে। মৌসুমি বায়ু দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে লম্বা একটা সময় জানান দেয়। এ সময় কাপড় রোদে দেবেন সে উপায় যেমন নেই, আবার আলমারির মধ্যে এক ধরনের ছত্রাক দেখা যায়, যার কারণে একটু গন্ধ গন্ধ ভাব আসে। কী করবেন তাহলে–
কাপড় ধোয়া ও শুকানোয় দরকার বাড়তি সতর্কতা
যদি বাসায় থাকেন কাপড় নেড়ে দেওয়ার পড়ে হুট করে বৃষ্টি এলে তুলে ঘরে নিতে পারবেন। কিন্তু নাগরিক জীবনে দিনের বেশিরভাগ সময়ই বাসায় কেউ থাকার সুযোগ নেই। ফলে সকালে কাজে বের হওয়ার সময় ঘরের মধ্যেই নেড়ে দিয়ে যেতে হয় ভেজা কাপড়। সুতির ও লিনেন কাপড় বেশি ঝুঁকিপূর্ণ; সেগুলো ভালোভাবে ফ্যানের বাতাসে বা সুবিধামতো সময় বারান্দার বাতাসে শুকিয়ে আলমারিতে রাখুন। সম্ভব হলে সেলফ-ড্রায়িং বা সূর্যহীন এয়ার ড্রাই ব্যবহার করুন।
আলমারি পরিচ্ছন্ন ও শুষ্ক রাখুন
আলমারিতে কাপড় ধরছে বলেই ঢুকাতে থাকবেন না। ফাঁকা ফাঁকাভাবে কাপড় রাখলে যেকোনও সমস্যাই দূর করা সম্ভব হবে। আলমারি নিয়মিত ভালোভাবে মুছে নিন, এরপর কিছু সময় খুলে রাখুন, যাতে ভেতরে কোনও আর্দ্রতা না থাকে। যদি প্রয়োজন হয়, আলমারির ভেতরে শুষ্ক কাঠ বা সিলিকা জেল প্যাক রাখুন। অর্ধভেজা কাপড় সরাসরি আলমারিতে রাখবেন না।
ছত্রাক ও দুর্গন্ধ প্রতিরোধ
এক সময় বর্ষাকালের এই বাড়তি ঝামেলা কাটাতে কাপড়ের মধ্যে নিমপাতা, লেবুখোসা, শুকনো ফুল বা অ্যারোমা ব্যাগ রাখার চল ছিল। এখন সেসব না করে, আলমারির কাপড়ের ভাজে ভাজে পছন্দের পারফিউম দিয়ে রাখতে পারেন। এতে আলমারি পরিচ্ছন্ন থাকলে দুর্গন্ধ কম হবে।
নিয়মিত ওলোট-পালোট করেন
আলমারির কাপড় নামিয়ে মাঝে-মধ্যে ভাজ ভাঙুন, গুছিয়ে আবারও তুলে রাখুন। যেসব কাপড় সবসময় পরা হয় না সেসব মোটা শপিং ব্যাগের মধ্যে শুকনো ইস্ত্রি করা অবস্থায় রাখতে পারেন। কোনও কাপড় বেশি সময় না ব্যবহার করলে, ধোয়ার উপযোগী না হলে আবার শুকিয়ে পুনরায় রাখুন। আলমারিতে অন্য প্রয়োজনীয় জিনিস কাপড়ের সঙ্গে মিশিয়ে দেবেন না। রেইনকোট, জ্যাকেট বা জুতো আলাদা রাখুন। সবচেয়ে জরুরি হলো, এমন টানা ঝিরঝিরে বৃষ্টির দিনে আলমারির দরজা খুলে হালকা বাতাস দিন।