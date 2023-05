মার্কেসের অপ্রকাশিত উপন্যাস



গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের অপ্রকাশিত উপন্যাস `En Agosto Nos Vemos’ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে আগামী বছর। যার অর্থ ‘We’ll See Each Other in August.’ সম্প্রতি বইটি প্রকাশ করার ঘোষণা দিয়েছে পেঙ্গুইন র‌্যানডম হাউস।

উপন্যাসটি আনা ম্যাগডালেনা বাচ নামে এক মধ্যবয়সী মহিলার ইরোটিক প্রেমের কাহিনি। যখন তিনি তার মায়ের কবরে ফুল দেবার জন্য একটি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দ্বীপে ভ্রমণ করছেন।

১৫০ পৃষ্ঠার এই বইয়ে ৫টি অধ্যায় আছে। এর ইংরেজি সংস্করণ কবে প্রকাশিত হবে তা জানানো হয়নি।

মার্কেসের মৃত্যুর পর এটি প্রকাশের কোনো পরিকল্পনা তার পরিবারের ছিল না। তবে এখন তার দুই ছেলে রদ্রিগো এবং গঞ্জালো উপন্যাসটি প্রকাশের জন্য সম্মত হয়েছেন।

১৯৯৯ সালে গার্সিয়া মার্কেস কলম্বিয়ান ম্যাগাজিন ক্যাম্বিওতে একটি ছোটগল্প প্রকাশ করেন, তখন থেকেই অপ্রকাশিত এই উপন্যাসটি ঘিরে জল্পনাকল্পনা শুরু হয়। তবে অভিযোগ আছে, মার্কেজ প্রথম অধ্যায় পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন করেছিলেন।

রদ্রিগো ও গঞ্জালো মনে করেন, কলম্বিয়া এবং সারা দুনিয়া থেকে লুকিয়ে রাখা এই লেখাটি খুবই মূল্যবান—‘তার মৃত্যুর প্রায় ১০ বছর পরে লেখাটি আবার পড়ে আমরা আবিষ্কার করেছি এটি খুব আনন্দদায়ক এবং গ্যাবোর সবচেয়ে অসামান্য কাজ; তার আবিষ্কারের ক্ষমতা, ভাষার কবিতা, মনোমুগ্ধকর বর্ণনা, তার বোঝাপড়া, সবকিছুই।’

স্প্যানিশ ভাষার লেখক গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস (জন্ম : ৬ মার্চ, ১৯২৭—মৃত্যু : ১৭ এপ্রিল, ২০১৪ ), যিনি গাবো নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি কলম্বীয় সাহিত্যিক, সাংবাদিক, প্রকাশক ও রাজনীতিবিদ এবং ১৯৮২ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ‘নিঃসঙ্গতার একশ বছর’ উপন্যাসের লেখক হিসেবে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত। সূত্র : দ্যা গার্ডিয়ান





ইশিগুরোর উপন্যাসের চলচ্চিত্র



নোবেলজয়ী লেখক কাজুও ইশিগুরোর উপন্যাস ‘ক্লারা অ্যান্ড দ্যা সান’ এর চলচ্চিত্ররূপ দেওয়া হচ্ছে। নির্মাতা তাইকা ওয়েটিটি এই তথ্য জানিয়েছেন।

২০২১ সালে প্রকাশিত এই উপন্যাসটি একজন আর্টিফিশিয়াল বন্ধুকে ঘিরে, যার নাম ক্লারা, যে একটি অসুস্থ শিশুকে বন্ধুর মতো সাহায্য করে। বইটি সে বছর বুকার প্রাইজের দীর্ঘ তালিকায় ছিল।

দাহভি ওয়ালার চলচ্চিত্রটির স্ক্রিপ্ট লেখা সম্পন্ন করেছেন।

জাপানি-ব্রিটিশ লেখক কাজুও ইশিগুরো ২০১৭ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এর আগেও তার উপন্যাস ‘নেভার লেট মি গো’ এবং ‘রিমেইনস অব দ্যা ডে’-এর চলচ্চিত্ররূপ দেওয়া হয়েছে। সূত্র : দ্যা গার্ডিয়ান





অ্যান্টনির ওন্ডাতজে পুরস্কার লাভ



অ্যান্টনি অ্যানাক্সাগোরো এ বছর ১০ হাজার পাউন্ড অর্থমূল্যের ওন্ডাতজে পুরস্কার লাভ করেছেন তার ‘হেরিটেজ অ্যাসথেটিকস’ নামক কাব্যগ্রন্থের জন্য। ১১ মে তার হাতে ক্রেস্ট ও অর্থ তুলে দেওয়া হয়।

২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ওন্ডাতজে পুরস্কার রয়্যাল সোসাইটি পরিচালনা করেন। লেখক স্যার ক্রিস্টোফার ওন্ডাতজে এই পুরস্কার প্রবর্তন করেন; যে উপন্যাস, প্রবন্ধ বা কাব্যগ্রন্থে কোনো স্থানিক চেতনা প্রকাশিত হয়, সে বইকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

‘হেরিটেজ অ্যাসথেটিকস’ কাব্যগ্রন্থে ঔপনিবেশিক ব্রিটেনের ইতিহাস ও বর্তমান কালের বর্ণবাদ তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও সাইপ্রাস থেকে ইংল্যান্ডে অভিবাসী হয়ে আসা তার পরিবারের ইতিহাসও আছে।

জুরিবোর্ডের চেয়ারম্যান বলেছেন, তার কবিতা সুন্দর কিন্তু মিষ্টি নয়।

এই পুরস্কারের সংক্ষিপ্ত তালিকায় মিশেলা ডি ক্রেটসার, বুকারজয়ী শেহান করুনাতিলকা, জাফর কুনিয়াল ও প্রিসিলা মরিসের বই রয়েছে। সূত্র : দ্যা টাইমস অব ইন্ডিয়া





বুকারের দীর্ঘ তালিকা



আন্তর্জাতিক বুকার পুরস্কার ২০২৩ সালের দীর্ঘ তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে।

৫০ হাজার পাউন্ড অর্থমূল্যের এই পুরস্কারটি প্রতি বছর একটি উপন্যাস বা ছোটগল্পের জন্য দেওয়া হয়; যা যেকোনো ভাষায় লেখা, ইংরেজিতে অনূদিত এবং যুক্তরাজ্য বা আয়ারল্যান্ডে প্রকাশিত। এই অর্থ লেখক এবং অনুবাদককে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়।

১১টি ভিন্ন ভাষায় ১৩টি উপন্যাস দীর্ঘ তালিকায় স্থান পেয়েছে।

জুরিবোর্ড ১ মে ২০২২ থেকে ৩০ এপ্রিল ২০২৩ সালের মধ্যে প্রকাশিত ১৩৪টি বই থেকে দীর্ঘ তালিকা বেছে নিয়েছেন। গত বছর এই পুরস্কার পেয়েছেন শেহান করুনাতিলকা।

বইয়ের সম্পূর্ণ তালিকা:

‘Boulder’: ইভা বালতাসার; অনুবাদ : জুলিয়া সানচেস।

‘Whale’: চেওন মিয়ং-কোয়ান; অনুবাদ : চি-ইয়ং কিম।

‘The Gospel According to the New World’: মেরিসে কনডে; অনুবাদ : রিচার্ড ফিলকক্স।

‘Standing Heavy’: গাউজ; অনুবাদ : ফ্র্যাঙ্ক উইন।

‘Time Shelter’: জর্জি গোস্পোদিনভ; অ্যাঞ্জেলা রোডেল অনুবাদ করেছেন।

‘Is Mother Dead’: ভিগিস জোর্থ; অনুবাদ : শার্লট বারসলুন্ড।

‘Jimi Hendrix Live in Lviv’ : আন্দ্রে কুরকভ; অনুবাদ : রুবেন উললি।

‘The Birthday Party’ : লরেন্ট মাউভিগনিয়ার; অনুবাদ : ড্যানিয়েল লেভিন বেকার।

‘While We Were Dreaming’ : ক্লেমেন্স মেয়ার; অনুবাদ : ক্যাটি ডার্বিশায়ার।

‘Pyre’ : পেরুমল মুরুগান; অনুবাদ : অনিরুদ্ধন বাসুদেবন।

‘Still Born’ : গুয়াডালুপে নেটেল; অনুবাদ : রোজালিন্ড হার্ভে।

‘A System so Magnificent It Is Blinding’ : আমান্ডা সভেনসন; অনুবাদ : নিকোলা স্মালি।

‘Ninth Building’: ঢু জিংঝি; অনুবাদ : জেরেমি তিয়াংগ্র।