X
বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বিনয় মজুমদার

কবির চান্দ
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:২৪আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:২৪
বিনয় মজুমদার

তখন ছিল কি বেলা মধ্যদিনে নারীকে ভাবার,

গণিতের খেলা তবু কড়া নাড়ে রুদ্ধ করোটিতে

ছিন্নতার সূত্র বোনে অন্তঃকক্ষ প্রেম-সিক্ত ভিতে

স্বর্গগামী স্বপ্নগুলো পথ আঁকে দুদিকে যাবার।

 

আমরা পড়ি না কিছু, অবিমৃষ্য শিশু কবিদল,

স্থূলাঙ্গ অক্ষরে লেখা পৃথিবীর সেসব নিয়ম-

কে তুমি অদূরে একা, অভিমানী, যেন মতিভ্রম

নিজেই নিয়েছ সেধে যাতনার দ্যুতিত শিকল।

 

কবিতা যাপন করে পেরিয়েছ সভ্যতার সীমা

বুকে সাধ ছিল তবু স্নান করা চাকাময় জলে,

পরেছ নিজস্ব জামা নির্জনতা শব্দের বল্কলে

ক্ষয়িত আত্মার রঙে শিল্পিত সে কবিতা-প্রতিমা।

 

মৃত্যুর পরেও যদি বেজে চলে ঈশ্বরীর মল,

বিনয় পরাস্ত নয়, কাব্যাহত, উদ্ধত, অটল।।


১৭.৯.২৫

 

/জেড-এস/
বিষয়:
কবিতা
সম্পর্কিত
প্রিয় দশ
প্রিয় দশ
অবিরাম বাতাস থেকে ।। ল্যারি এইগনার
সর্বশেষ খবর
ডিপ্লোমা প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা কেন আন্দোলনে
ডিপ্লোমা প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা কেন আন্দোলনে
পাকিস্তানে এসএ গেমস হবে কিনা, এক মাস অপেক্ষা করবে বিওএ
পাকিস্তানে এসএ গেমস হবে কিনা, এক মাস অপেক্ষা করবে বিওএ
১২ জেলায় মামলাপূর্ব মধ্যস্থতার বিধান কার্যক্রম উদ্বোধন করলেন আইন উপদেষ্টা
১২ জেলায় মামলাপূর্ব মধ্যস্থতার বিধান কার্যক্রম উদ্বোধন করলেন আইন উপদেষ্টা
বিচারের আগে ১৪ দল নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না: রাশেদ
বিচারের আগে ১৪ দল নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না: রাশেদ
সর্বাধিক পঠিত
প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হচ্ছেন চার রাজনীতিবিদ
জাতিসংঘ অধিবেশনপ্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হচ্ছেন চার রাজনীতিবিদ
কাজ না করেই এক হাজার ৭৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ
কাজ না করেই এক হাজার ৭৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ
প্রিয় খাবার খাওয়ার অনুমতি পাননি আমির হোসেন আমু
প্রিয় খাবার খাওয়ার অনুমতি পাননি আমির হোসেন আমু
বিক্ষোভ ঠেকানোর উপায় কারও নেই: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
বিক্ষোভ ঠেকানোর উপায় কারও নেই: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
রাকসু নির্বাচনের আগমুহূর্তে শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মবিরতি ঘোষণা
রাকসু নির্বাচনের আগমুহূর্তে শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মবিরতি ঘোষণা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media