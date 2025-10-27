X
সোমবার, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
১১ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সুপ্রাচীন ছায়া

মেহেদি হাসান তন্ময়
২৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৫৭আপডেট : ২৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৫৭
সুপ্রাচীন ছায়া

বৃষ্টি

বিবর আকাশ তুমি, কোনো সংকল্পে;
গোমতী নদীর তীরে, জেগে জেগে
                              দীর্ঘকাল ধরে ভাবছো
     তুমি কোনো প্রহরে
                        এসেছিলে নেমে
                                   শ্রাবণ-ধারায়।

তুলনা করে ভিজে উঠা জীবন!
ফুটে উঠেছিলে সবুজ-সোনালী ধানে।
সবুজ পাতারা দোল দিয়ে,
              চলে যায় আবারো।
                      ঘন নীল দিকচক্রে,
              যেখানে বসন্ত নামে।
      সাদা মেঘের চাদরে;
ঘন ঘন মেঘে ডেকে উঠা শ্বাসে।

চলে যাওয়া কোনো পথ ধরে,
আবার ফিরে এসেছো;
নতুন কোনো সম্ভাবনার ডাক হয়ে।

কখনো কোনো সুপ্রাচীন ছায়া!
রাত ডেকে আসে ভোরের পাখি হয়ে।
মিশে গেছে যার অলীক কল্পনার বাসস্থান!
পুরোনো দিনের স্মৃতি, পুরোনো কোনো কথা—

গোপনে চিরকাল থেকে গেছে নতুন কোনো গল্পে।


মেয়েটি

অতীত হতে চলে আসা মেয়েটি;
অস্পষ্ট কুয়াশায় ঢুকে যাচ্ছে অরণ্যে।
নিউটন তখনো আলোছায়ায়,
আপেল গাছের তলায়;
পোহাচ্ছে আয়ুখেকো সময়।

পৃথিবী একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে
আবার চাঁদ পৃথিবীকে।

এভাবে আলোকবর্ষ কেটে যায়;
পরিবর্তিত তরঙ্গ ভেবে চলে যাচ্ছে,
একটি আপেল; ক্রমশ কামড়ের দিকে।
জ্যোতির্বিদ্যায় শিখে নিলাম শেষ জ্ঞান।

পৃথিবী তখন বজ্রপাতের মতো উদ্দাম!
গোধূলি লালজবার মতো প্রমত্ত;
মেয়েটি সম্ভাবনার মতো অসীম অনন্ত।

/জেড-এস/
বিষয়:
কবিতা
সম্পর্কিত
প্রিয় দশ
কেউ আসবে নিদ্রাহীন শরীরের কাছে
প্রিয় দশ
সর্বশেষ খবর
খেলা চলাকালীন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন বরিশালের ফিটনেস ট্রেনার
খেলা চলাকালীন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন বরিশালের ফিটনেস ট্রেনার
ভৈরব জেলার দাবিতে রেলপথ অবরোধ করে ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ
ভৈরব জেলার দাবিতে রেলপথ অবরোধ করে ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ
‘বৈশ্বিক অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা জরুরি’
‘বৈশ্বিক অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা জরুরি’
প্যারিসে হাতে হাত রেখে প্রকাশ্যে!
প্যারিসে হাতে হাত রেখে প্রকাশ্যে!
সর্বাধিক পঠিত
আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
মাছঘাটে এক ইলিশ বিক্রি হলো ৯২০০ টাকায়
মাছঘাটে এক ইলিশ বিক্রি হলো ৯২০০ টাকায়
ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে সিটি ইউনিভার্সিটিতে, পরিস্থিতি এখনও থমথমে
ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে সিটি ইউনিভার্সিটিতে, পরিস্থিতি এখনও থমথমে
নির্বাচিত সরকার আসা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে উপদেষ্টা পরিষদ
নির্বাচিত সরকার আসা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে উপদেষ্টা পরিষদ
আজ আমি দরজা লাগাতে চাইনি: নিহত কালামের স্ত্রী পিয়া
আজ আমি দরজা লাগাতে চাইনি: নিহত কালামের স্ত্রী পিয়া
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media